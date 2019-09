TornarEducació preveu augmentar a 139.000 l’alumnat beneficiari de les beques menjador17

Print This Post

S’ha rebaixat, per quart curs consecutiu, la puntuació de tall per a accedir a les beques menjador



– L’alumnat amb una nota de tall de 7 punts rebrà per primera vegada l’ajuda i es podrà incrementar en 5.000 més el nombre de beneficiaris

El curs 2019-2020 tindrà el nombre més alt d’alumnat amb beca menjador fins ara, amb una previsió de 139.000 beneficiaris, al voltant de 5.000 més que l’any passat. Aquest increment respon al fet que Educació ha rebaixat fins als 7 punts el tall per a accedir a aquestes ajudes.

La rebaixa en un punt del tall en el barem que s’aplica per a obtindre la beca menjador, i que computa tant la renda disponible ‘per capita’ de la unitat familiar de l’alumne o alumna com les seues circumstàncies sociofamiliars, és la quarta que introdueix de manera consecutiva el Govern del Botànic.

En el curs 2016-2017 el llindar per a rebre l’ajuda es baixà un punt, igual que el curs següent, mentre que el curs passat es millorà en dos punts menys, i per a aquest curs es torna a reduir en un altre punt. És a dir, que en el curs 2015-2016 podien accedir a la beca menjador els i les alumnes que, per renda ‘per capita’ i circumstàncies sociofamiliars específiques, acumulaven a partir de 12 punts i, en el curs actual, tenen beca menjador els i les alumnes que tenen a partir de 7 punts.

L’augment del pressupost en 890.000 respecte a l’any passat situa la inversió en beques menjador d’aquest curs en 72,7 milions d’euros. Aquesta xifra suposa 26,1 milions d’euros més des que governa el Botànic, un 56% més. Aquestes xifres es tradueixen en un augment de 51.500 becaris més.

Altres de les millores aplicades aquest nou curs és l’augment en mig euro al dia, de 2 a 2,50 euros, de l’import de l’ajuda individual a escolars amb una nota de 12 punts.

Per comarques, s’espera que se superen els 51.500 persones becades a Alacant. A les comarques de Castelló la previsió inicial és que se superen els 14.800. En el cas de les comarques de València, la previsió és que hi hagen, aproximadament, 72.700 alumnes beneficiaris.

Imports individuals diaris per trams

L’alumnat beneficiari que en el procés de baremació ha aconseguit la nota màxima de 20 punts rep el 100% de l’ajuda, que és de 4,25 euros diaris, és a dir, l’import total del menú escolar. L’ajuda la rep el centre i la família no ha de pagar res. El curs passat més d’un terç dels beneficiaris van rebre l’ajuda íntegra.

L’alumnat que té entre els 7 i els 11 punts té una assignació diària de 2 euros, el 47% de la beca, i, per tant, les seues famílies només han d’abonar al centre educatiu 2,25 euros al dia.

Els beneficiaris i beneficiàries amb puntuacions de 12 i 13 punts tenen una ajuda diària de 2,5 euros, el 59% de la beca. Entre els 14 i els 17 punts, la subvenció és de 3 euros al dia, el 71% del menú. Els i les escolars amb 18 punts compten amb 3,5 euros al dia d’ajuda, el 82% de la beca. Amb 19 punts es té dret al 94% de la beca, 4 euros al dia.