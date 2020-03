‘Tornarem a la normalitat, i la normalitat ens ha de pillar amb els deures fets’ destaca Immaculada Cerdà.

Connect on Linked in

El sector educatiu també s’ha vist afectat per l’epidèmia però hem de resistir-nos sense acovardir-nos i convertir la situació en alguna cosa positiva. Immaculada Cerdà, Cap de normalització lingüística de la Diputació de València ens conta com treballen i fan front a la crisi.

‘Tornarem a la normalitat, i la normalitat ens ha de pillar amb els deures fets’ ha destacat Imma, ja que és una oportunitat per seguir estudiant per a les proves PAU i ha explicat la situació de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

Queda’t a casa i aprofita l’oportunitat per a estudiar, fer treballs, fer esport i desconnectar.