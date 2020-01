Igualdad convoca les ajudes de promoció dels drets d’infància i de participació infantil

Connect on Linked in

Estan dirigides a ajuntaments, diputacions i entitats locals supramunicipals amb una població superior als 500 habitants

Amb un import de 307.200 euros, la conselleria finança actuacions que fomenten el coneixement i exercici dels drets de les persones menors d’edat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions dirigides a la promoció dels drets d’infància i de participació infantil, a les quals poden accedir els ajuntaments, diputacions i entitats locals supramunicipals de la Comunitat Valenciana que tinguen en el seu àmbit territorial una població superior als 500 habitants.

Per tercer any consecutiu, la Conselleria secunda econòmicament les actuacions impulsades des dels municipis valencians per a fomentar la participació activa dels xiquets i xiquetes amb accions concretes de difusió, promoció i defensa dels seus drets. L’import global de les ajudes per a 2020 ascendeix a 307.200 euros.

Amb aquesta convocatòria, la Conselleria ofereix el suport econòmic per a aquelles actuacions desenvolupades per les entitats locals que promouen una política d’infància, amb activitats dirigides a la formació de les persones menors d’edat en el coneixement i exercici dels drets que li reconeix i garanteix l’ordenament jurídic, així com de les accions per a la seua promoció i defensa.

A l’hora de valorar els programes locals per a l’atorgament de les subvencions, es tindran en compte una sèrie de criteris objectius, com l’existència d’un Informe de situació d’infància i adolescència en l’àmbit territorial de competència de l’entitat i d’un Pla local d’Infància i Adolescència, entre altres.

A més del nivell de necessitat social del recurs, es valoraran amb major puntuació els programes dirigits preferentment a la sensibilització i difusió dels drets de la infància i a aquells que fomenten la participació infantil.

Així mateix, es tindrà en compte la inclusió d’accions destinades específicament a la infància amb necessitats especials i/o situació d’especial vulnerabilitat, i les accions que promocionen la igualtat entre homes i dones i la no discriminació de cap col·lectiu per raó d’ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional, entre altres.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació en el DOGV, i es presentaran exclusivament per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Generalitat consultar ací o bé a través del següent enllaç: consultar ací.