TornarL’IVAM exposa per primera vegada a Espanya l’obra de Zineb Sedira

L’exposició de l’IVAM s’ha realitzat en col·laboració amb la Fundació Gulbekian de Lisboa i la Galeria Nacional Jeu de Paume de París



Inclou vídeos, fotografies, escultures, instal·lacions i còmics que retraten qüestions polítiques i històriques vinculades al Mediterrani

L’IVAM presenta l’exposició de l’artista francoalgeriana Zineb Sedira en la que és la primera exhibició individual a Espanya d’aquesta creadora. Sedira, a través de la representació de la mar Mediterrània en les seues obres, mostra la seua obsessió per la història i la política d’Algèria, que va ser ocupada durant més de 100 anys i va ser el primer país del món a aconseguir la independència de França a través d’una guerra.

L’exposició qüestiona com es construeix l’experiència col·lectiva o s’interroga sobre les dinàmiques socioculturals relacionades amb el llegat colonial del país, per a entendre el temps passat i ajudar a repensar-nos novament. En la mostra Sedira gira la mirada a Algèria i als esdeveniments que han marcat la seua existència en les últimes dècades (de manera molt significativa, la guerra civil, 1991-2001, de l’Estat algerià contra els islamistes fanàtics).

Sedira plasma imatges de vaixells encallats desballestats o fotografies d’edificacions colonials franceses deshabitades com a metàfora d’un país que va ser ocupat i que després d’alliberar-se d’aquella ocupació deixa traços de cases “encantades o fantasmals”, enfront de la mar. Els vaixells, per la seua banda, conten històries de viatges frustrats, d’il·lusions de persones que volien arribar a l’altra vora i es van quedar en el camí. Són cementeris d’embarcacions que donen mostra del que va ser la diàspora.

L’artista també s’ha servit d’elements quotidians com el sucre. Les fotografies de les sitges ens parlen del comerç d’un producte que cartografia les rutes dels esclaus que tenien lloc en diferents mars. Comerç de sucre, comerç d’esclaus, comerç cap a occident a través de la mateixa mar.

La violència de l’islamisme radical en l’Algèria dels anys 90 està reflectida en la llista de periodistes assassinats i en la dels humoristes morts també per combatre el terror amb dibuixos i còmics.

L’exposició inclou una instal·lació encarregada ‘ad hoc’ per l’artista per a l’IVAM. Es tracta de la recreació en una maqueta del seu estudi, així com la recreació a grandària real del saló de sa casa a Londres. A través d’aquestes, Zineb Sedira vol mostrar com ella se sent identificada amb els moviments de mobilització ciutadana dels anys seixanta, entre els quals va figurar el festival Panafricà d’Algèria.

En aquesta instal·lació, Sedira posa en relleu la seua identificació amb l’estètica africana, amb el feminisme i amb allò que s’ha succeït en els anys seixanta en l’àmbit mundial. L’artista ha afirmat: “vaig construir un univers personal entorn dels anys seixanta i a través dels conceptes que representaven els objectes”.

La creadora ha relatat que en 1969 es va posar en marxa a Algèria el Festival Panafricà, que es convertiria en una eina perquè els algerians redescobriren la seua identitat i lluitaren contra el colonialisme. El festival va funcionar com a espai d’unió i fraternitat entre els ciutadans de totes les edats i de diferents països colonitzats d’Àfrica, l’Amèrica del Sud o el Vietnam.

El director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, ha comentat que l’exhibició està composta d’obres de caràcter més íntim i personal i d’altres que fan referència a fets del context internacional, vinculat amb el treball cada vegada més estret que desenvolupa a Algèria. El director de l’IVAM ha destacat que el viatge és un element central en l’exposició de València i que la creadora l’aborda des d’un punt de vista social, íntim i polític. Un moment en què ella exposa la seua intimitat és a través del vídeo que va fer amb la seua família titulat: ‘Mother, father and I’.

“Allunyada de qualsevol mena de prejudici social o polític -explica el director de l’IVAM-, Zineb Sedira ha anat creant durant aquestes últimes dècades un conjunt d’obres que ens permeten comprendre molt millor aquell món (situat ‘entre les dues ribes’) en el qual vivim i que ara es mostra a València”.