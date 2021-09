Torneig mixt de handbol dins del projecte Entrenant la Igualtat de Paiporta

Print This Post

El Club d’Handbol Femení organitza una competició al poliesportiu municipal junt a InterAMPA dins de la iniciativa interassociativa de promoció de la igualtat a través de l’esport

El projecte ‘Entrenant la igualtat’, promogut pel Club d’Handbol Femení de Paiporta i InterAMPA per a lluitar contra les desigualtats a través de l’esport, continua aquest dissabte al poliesportiu municipal amb un torneig mixt d’handbol, a partir de les 9.00 hores. L’esdeveniment i el projecte compten amb la col·laboració de les regidories d’Esports, Igualtat, Educació i Participació Ciutadana.



‘Entrenant la igualtat’ és un projecte interassociatiu que ha resultat guanyador de la convocatòria per a aquest tipus d’iniciatives de col·laboració entre diferents entitats de la Fundació Horta Sud. L’objectiu primordial és la promoció de l’esport femení com una de les ferramentes fonamentals per a avançar cap a la igualtat entre homes i dones.



El torneig mixt d’aquest dissabte forma part de la programació del projecte, que s’està desplegant en els últims mesos i continuarà les pròximes setmanes amb activitats per fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant l’esport.



L’activitat es portarà a terme a les pistes cobertes del poliesportiu, començarà a les 9.00 hores i es perllongarà fins a les 14.00 hores. Estan convocades xiquetes i xiquets d’edats corresponents a les categories aleví, infantil, cadet i juvenil tant del Club d’Handbol Femení de Paiporta com de localitats veïnes. Se celebraran diferents partits i tota la ciutadania de Paiporta està convidada a assistir-hi.