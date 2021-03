Tornen a augmentar a Alzira els casos, fins als 35 per cada 100.000 habitants

Connect on Linked in

Es confirma la tendència de pujada de casos respecte a la setmana passada. El Departament de Salut ha informat que demà dijous no s’actualitzaran les dades ja que coincidix amb l’última jornada de vacunació del personal docent i de serveis dels centres educatius.

L’actualitat de casos de COVID a Alzira a data de hui suposa que en els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 19.7 casos cada 100.000 habitants a una incidència de 35 cada 100.000 habitants. En total tenim 16 casos actius, en els últims tres dies 4 casos nous.

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha explicat que “La tendència ha canviat, portem dos setmanes de pujada, per això els pròxims dies són decisius, del nostre comportament i de com passem la pasqua dependrà l’evolució. Sabem que portem molts mesos d’esforç i agraïm a la ciutadania el compliment estricte de les mesures que va afavorir que baixaren les xifres fa unes setmanes. No és el moment de relaxar-se, recordem que és fonamental reduir al mínim la interacció social i seguir les recomanacions del Departament de Salut de la Ribera que insistix en la importància de ser responsables de cara als dies festius dels pròxims dies festius de Setmana Santa i Pasqua”

Des de el departament de Salut s’ha llançat una campanya informativa de cara als dies festius de setmana Santa “Per Pasqua no faces la mon, menja-te-la!. Evitar la quarta onada està a les nostres mans… També a les teues”

Per a seua banda, cal recordar que ahir es publicava al BOE la nova llei de Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 en la qual s’indica l’ús obligatori de mascaretes en la via pública, en espais a l’aire llibre i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic