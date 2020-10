Tornen els tallers municipals al Centre Cultural d’Almussafes

Finalitzades les obres en la dependència pública, l’Ajuntament anuncia l’oferta de cursos que s’impartiran aquesta temporada en la infraestructura



El pròxim dilluns 9 de novembre comença la nova temporada de tallers municipals del Centre Cultural d’Almussafes, en la qual es mantenen els cursos d’Arts Plàstiques, Teatre, Ceràmica, Tall i Confecció i Costura d’Indumentària Valenciana. Per a les inscripcions presencials, i amb l’objectiu d’evitar les cues, serà necessari sol·licitar cita prèvia. “En la mesura que siga possible hem d’intentar mantindre una certa normalitat perquè aquest tipus d’iniciatives considere que són molt positives per al desenvolupament emocional de la població”, sosté el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Una vegada finalitzades les obres desenvolupades en el Centre Cultural d’Almussafes per a modernitzar el seu sistema de climatització, que estava en funcionament des de la seua inauguració, a mitjan anys 80, la infraestructura ja està en condicions de reobrir les seues portes per a tornar a acollir els tallers municipals que solen desenvolupar-se durant el curs en les seues diferents estades.



“Evidentment, ho farem amb la màxima precaució i complint escrupolosament amb allò que ens vagen indicant les autoritats sanitàries, però en la mesura que siga possible hem d’intentar mantindre una certa normalitat perquè aquest tipus d’iniciatives considere que són molt positives per al desenvolupament emocional de la població”, assegura el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Per a aquesta nova temporada, que donarà inici el pròxim dilluns 9 de novembre i després del corresponent període d’inscripcions, la Regidoria de Cultura ha optat per mantindre l’oferta de disciplines ja existent, per la qual cosa la ciutadania podrà inscriure’s en Arts Plàstiques, Teatre, Ceràmica, Tall i Confecció i Costura d’Indumentària Valenciana, activitats que es plantegen amb diferents grups d’edat i nivells d’especialització.



En el cas de les persones empadronades les matrícules podran formalitzar-se a partir d’aquest dijous 29 d’octubre, mentre que les que no ho estiguen hauran d’esperar fins al dilluns 2 de novembre i, si queden places disponibles, efectuar les seues.



Per primera vegada, el procés s’ha modificat amb l’objectiu de garantir al màxim la seguretat de les persones usuàries. Així, serà necessari sol·licitar cita prèvia per a l’establiment dels torns d’inscripció presencial, que se celebrarà en el Pavelló Poliesportiu. Les persones empadronades hauran de demanar-la els dies 26 i 27 d’octubre i les que no ho estiguen els dies 29 i 30 d’aquest mateix mes. Per a això, cal accedir a l’aplicació ServiWeb o telefonar al 96 203 10 46.



Així mateix, la plataforma ServiWeb també ofereix la possibilitat de formalitzar la matrícula de manera telemàtica en les mateixes dates. “És la millor manera d’evitar les cues que solen produir-se habitualment i que en les actuals circumstàncies no poden donar-se”, explica Fuentes.



Oferta de tallers

Els tallers municipals que s’impartiran a partir del 9 de novembre seran els mateixos que en el curs 2019-2020. El d’Arts Plàstiques tindrà tres grups per a adults (un més que en l’anterior temporada), dos per a xiquets i xiquetes i un per a joves, amb dues sessions setmanals de dues hores, una hora i hora i mitja, respectivament. El de Teatre, per part seua, constarà d’un grup per a la tercera edat, dos infantils, dels quals un s’impartirà en anglés, i un altre per a joves i adults.



Respecte al de Ceràmica, s’han establit dos torns per al públic adult i altres dos per a l’infantil, i el de Tall i Confecció continuarà amb tres grups d’iniciació i altres tres de perfeccionament nivell bàsic. Finalment, el de Costura d’Indumentària Valenciana es desenvoluparà els divendres de 16.30 a 20 hores.



Cada matrícula té un preu de 10 euros trimestrals, excepte el del primer, que per començar més tard de l’habitual tindrà un cost de 5,83 euros, i l’Ajuntament continua aplicant els descomptes habituals. Així, a les persones amb diversitat funcional, jubilats, pensionistes i aturats de llarga duració se’ls aplicarà una reducció del 50% respecte a la tarifa general, a les quals disposen del carnet Jove del 10% i les que formen part de famílies nombroses del 20%.