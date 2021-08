Torrent acollirà de nou les misses en valencià d’À Punt

Print This Post

La retransmissió es recuperarà els diumenges a les 10.00h a partir del 8 d’agost

La televisió pública valenciana, À Punt, retransmetrà de nou la celebració de l’Eucaristia en valencià des de la parròquia de l’Asunción de Torrent. La decisió de reprendre les retransmissions en directe s’ha aconseguit per part de l’ens públic, triant a la parròquia de l’Asunción de Torrent com el lloc per a aquestes emissions. La primera d’elles serà aquest diumenge, 8 d’agost, a partir de les 10.00.

Aquesta iniciativa, que va arrancar amb la declaració de l’estat d’alarma al març de 2020, tenia la fi de prestar un servei públic que permetera compartir la celebració amb aquelles persones que desitjaren participar d’ella.

Jesús Corbí, rector de l’Asunción, ha volgut destacar que “per a la parròquia és una alegria poder estar en un mitjà de comunicació tan important, això demostra el valor que se li ha donat a les celebracions que hem fet des de la parròquia”. Així mateix, ha afirmat que “es tracta d’un gest de sa pluralisme en la televisió pública que cal agrair, i que és, en definitiva, una bona notícia per a la nostra comunitat”.

La retransmissió de les celebracions per part de la televisió pública valenciana, destaca també per la utilització del valencià en les celebracions, reivindicant la llengua com un element vertebrador de la Comunitat Valenciana, en tots els àmbits i espais de vida de la ciutadania.