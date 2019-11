Torrent acollirà dissabte que ve 30 l’II Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat

Print This Post

Dissabte que ve, la Ciutat Esportiva de Torrent serà seu d’un esdeveniment molt especial, en el qual el Club Unlimited Wheels Ciclisme Adaptat, acostarà el món del ciclisme adaptat a la societat. La integració a través de l’esport serà l’objectiu principal d’aquesta jornada.

Després d’organitzar a l’octubre amb un rotund èxit l’II Gran Premi de València (Copa d’Espanya de Ciclisme Adaptat), única en un circuit d’alta velocitat com és l’emblemàtic Ricardo Tormo de Xest, aquestes joves emprenedores anuncien el seu últim esdeveniment de l’any: l’II Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat. Possible gràcies al suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’Ajuntament de Torrent, la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, la Diputació de València i els seus patrocinadors.

Ruth Aguilar, esportista paralímpica i líder del projecte, al costat d’Ànima Paula Aranda, responsable de patrocinis i esdeveniments, continuen un any més amb l’impuls de l’esport adaptat a través del ciclisme, amb diferents esdeveniments competitius i lúdics realitzats al llarg de l’any.

La jornada del dissabte se celebrarà a la Ciutat Esportiva de Torrent, que serà testimoni un any més d’aquesta segona edició de l’esdeveniment. Des de les 9.30 fins a les 14.00, es realitzaran diferents activitats lúdiques i educatives per a xiquets i adults. Enguany innovaran amb una ECO ROUTE al llarg del carril bici de Torrent, per a visibilitzar així la inclusió a través de l’esport.

L’esdeveniment es tancarà amb una Taula Redona “Esport, Salut i Valors” organitzada per a debatre sobre les virtuts i necessitats que travessa en l’actualitat l’esport adaptat i inclusiu. Després tindrà lloc un menjar multitudinari amb assistents i equip organitzador, donant així per tancat un any de dur treball que ha aconseguit posar el ciclisme adaptat en els titulars.