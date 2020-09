Torrent acomiada amb èxit la Setmana de la Mobilitat amb una Marxa Virtual

Connect on Linked in

Torrent va acollir amb èxit la I Marxa virtual dissabte passat 26 de setembre com a colofó de la Setmana de Mobilitat en el municipi. Una marxa a peu realitzada de manera virtual, participativa i oberta a tots els torrentins i torrentines programada a les 18h per a apostar per una mobilitat sostenible.

Els participants, que s’han baixat l’app per a inscriure’s en la marxa virtual de 6k en el municipi, han recollit prèviament la samarreta i borsa de corredor amb cita prèvia en l’oficina habilitada de les dependències municipals de l’àrea de Mobilitat i Transport.

Aquesta setmana s’ha realitzat el sorteig de cinc packs per a bicicletes que consisteixen en motxilla, cascos, guants i cadenat. La setmana pròxima el regidor de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, juntament amb la gerent de l’empresa Movus, Isabel Espinós, prestadora del servei Torrentbici, faran lliurament als guanyadors d’aquests premis.

En aquest sentit, Claramonte ha destacat que “ha sigut una experiència molt gratificant que he pogut compartir amb altres torrentins i torrentines que s’han sumat a aquesta iniciativa dissabte passat amb els quals m’he creuat des de diferents punts del nostre municipi”. Així mateix, l’edil ha agraït “la labor del departament per a celebrar aquesta setmana atípica de 2020 per la COVID-19 i especialment, a tots els col·lectius, associacions i veïns que han col·laborat i continuen contribuint amb el seu compromís i treball cap a una mobilitat sostenible per a fer de Torrent una ciutat més accessible i amable per a viure”.