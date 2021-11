Torrent aconsegueix el màxim guardó del certámen Vils en flor

Connect on Linked in

Destacades millores en els espais verds urbans consoliden a la ciutat com un referent en el paisatgisme valencià amb 4 Flores d’Honor



En la quarta edició del certamen Vils en Flor, una iniciativa promoguda per l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia hortícola de la CV (ASFPLANT), Torrent ha obtingut el reconeixement a les noves actuacions que ha emprés enguany en matèria de jardineria urbana i protecció del medi ambient. “Les quatre Flores d’Honor aconseguides per la regidoria de Parcs i Jardins corroboren el treball que des d’aquesta àrea s’ha dedicat tant a potenciar les millores en espais verds urbans, com a la labor d’educació mediambiental i de gestió sostenible dels recursos”, comenta el regidor Daniel Iserte.



Després d’haver aconseguit en l’edició de 2019 els quatre guardons que situaven a la ciutat com un dels municipis amb major valoració per part dels membres del jurat de Asfplant, enguany Torrent ha aconseguit repetir l’èxit de llavors, gràcies a les importants millores que el consistori ha iniciat en diferents zones de la ciutat, com és el cas del carrer Verge de la Soledat, on recentment s’han condicionat les seues voreres incloent arbrat, o de l’avinguda Barcelona 92, on es va situar l’olivera centenària donada per un veí, i de les zones pròximes al carrer Riu Cérvol, on els serveis de jardineria van escometre tasques de neteja per a condicionar les zones de pas, així com altres iniciatives que han valgut per a aconseguir aquest reconeixement.