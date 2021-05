Torrent acull la primera taula de reconstrucció ‘Serà Horta Sud 2030’

Print This Post

En aquesta primera trobada s’ha analitzat els projectes de mobilitat sostenible de la comarca i altres exemples

La sala cívica del Antic Mercat ha acollit aquest matí la primera taula del projecte ‘Serà Horta Sud 2030’, projecte que sorgeix d’una aliança d’associacions, amb coordinació amb la Mancomunitat de l’Horta Sud, la Diputació de València i Caixa Popular, i que busca aconseguir consensos factibles de millora per a la comarca.

L’Ajuntament de Torrent, representat pel regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, ha donat la bienbenida als participants en aquesta primera jornada que ha girat entorn de la mobilitat sostenible.

La taula s’ha iniciat amb l’explicació de dues experiències d’èxit en aquesta àrea, els casos de: València, a càrrec del regidor Giuseppe Grezzi; i de Pontevedra, en veu dels regidors César Mosquera i Eva Villaverde.



El debat, dirigit especialment a personal tècnic i polític i a teixit associatiu, ha versat sobre les connexions ciclistes de l’Horta Sud entre els seus municipis i València i sobre l’estat qualitatiu de les vies existents.

En el cas de Torrent, s’ha destacat la signatura d’un conveni de l’Agenda Urbana amb el Ministeri de Transports que “situa a la nostra localitat com a pionera de les polítiques sostenibles i al capdavant de la innovació pel treball que també es ve desenvolupant a través de projectes de Smart City. A Torrent apostem per una mobilitat sostenible. I ho fem amb projectes també des d’un enfocament transversal, amb altres àrees, per a contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans”, ha afirmat el regidor Raúl Clarament.

A aquest pacte s’ha suscribito 10 ajuntaments, entre els quals està l’Ajuntament de Torrent, a més de 75 entitats i quasi 300 persones.