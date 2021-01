Torrent ajudarà als xics i xiques que abandonen l’Educació Secundària a seguir amb la seua formació professional

Connect on Linked in

El programa elaborat CIJ inclou la formació per a superar la prova d’accés a FP Grau Mitjà, l’assessorament sobre itineraris vocacionals i el suport en la sol·licitud de cicles formatius

El Centre d’Informació Juvenil de Torrent (CIJ) ha elaborat un programa d’orientació i motivació per a ajudar als xics i xiques que han abandonat els seus estudis d’Educació Secundària, però volen seguir amb la seua formació professional –i no complisquen la majoria d’edat per a seguir amb els seus estudis a l’Escola d’Adults-. A saber, per a poder participar en aquest programa, es contemplen els requisits següents: complir mínim 17 anys en 2021 i màxim 19 anys; estar empadronat a Torrent, preferentment; no posseir el títol d’Educació Secundària ni una altra titulació que d’accés directe als estudis de FPGM; i voler continuar formant-se per a obtindre una titulació que permeta exercir una professió.

D’aquesta manera, les sessions s’iniciaran de manera telemàtica el pròxim 8 de febrer, fins al 21 de maig, de manera que el CIJ s’assegurarà que tots i totes disposen dels mitjans necessaris per a participar en el programa per aquesta via, fins que siga possible realitzar les activitats de manera presencial. En aquest aspecte, el programa inclourà la formació dels participants en les matèries que componen la prova d’accés a FP Grau Mitjà, l’assessorament sobre itineraris vocacionals i el suport en la inscripció de la prova i en la sol·licitud de cicles formatius.