Torrent, al capdavant en la prevenció i protecció contra incendis forestals de tota Europa

Nou nous canons d’aigua del sistema SIDEINFO protegeixen la zona sud de massa boscosa del Vedat

En total, 24 canons treballen des d’aquest estiu en la prevenció d’incendis, refrescant la zona en situacions de perill

Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, l’Ajuntament de Torrent posa en marxa nous mecanismes de prevenció i protecció enfront de possibles incendis forestals. Amb el pioner sistema SIDEINFO, 24 canons repartits per diferents àrees del Vedat llancen aigua per a protegir el pulmó verd de la ciutat. Aquest sistema hidràulic en altura manté les zones fresques davant l’augment de les temperatures i, per consegüent, en cas de declarar-se un va incendiar s’impediria el ràpid avanç de les flames.



Per a comprovar de primera mà el funcionament, aquest matí l’alcalde Jesús Ros; el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau; el regidor de l’àrea del Vedat, Raúl Claramonte; tècnics municipals; i l’equip tècnic de l’empresa encarregada del projecte Medi XXI – GSA, han realitzat una visita a les instal·lacions, on es troba la sala de bombament i depòsit que controlen la zona sud de la massa boscosa del Vedat, concretament al carrer Gesmiler, Agustina d’Aragó i Joaquín Costa.



Cada canó d’aigua es troba situat a una altura de fins a 22 metres, per damunt de les copes dels arbres, i tenen un abast de 54 metres, amb un cabal d’aproximadament 1.400 litres per minut. Aquests nou canons tixen un perímetre ampli i estan dividits en tres sectors que poden activar-se de manera independent. Així mateix, està previst que en una futura execució s’instal·le una xarxa hidràulica de dos sectors més en la zona del carrer José Benlliure.



Per a activar el sistema de manera autònoma, aquest està connectat a les estacions meteorològiques de la zona, a més de tindre una plataforma d’activació manual a la qual es pot accedir des de telèfons mòbils autoritzats.



El projecte SIDEINFO compta amb una inversió de 440.309,34€ euros i ha sigut subvencionada a través de la convocatòria d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) 2018-2019 de la Diputació de València.

Tota la informació és recollida a temps era per la xarxa, podent-se consultar tots els indicadors en la pàgina web municipal www.torrent.es (http://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/mediambient/paginadestacats.html), on es pot observar el risc d’incendi en les zones forestals segons el seu nivell de perillositat. També s’inclou la informació com la velocitat del vent i la seua adreça, la temperatura, la humitat relativa i la pluviositat.

Cambres i sensors protegeixen les zones verdes i boscoses del terme

Al costat del sistema SIDEINFO, les zones verdes i forestals de Torrent es troben protegides amb un pioner sistema contra incendis que converteixen a la ciutat de Torrent en un dels referents d’Europa en matèria de prevenció i protecció contra incendis forestals. El sistema Senticnel protegeix 350 hectàrees en El Vedat, la Serra Perenxisa i els barrancs del terme municipal. El sistema intel·ligent de protecció contra incendis, emmarcat en l’estratègia EDUSI i finançat al 50% amb fons FEDER, inclou, principalment, càmeres i sensors de detecció: 70 nodes de detecció, quatre estacions meteorològiques i sis càmeres de videovigilància protegeixen el 90% de les zones verdes i boscoses del terme municipal.

Campaña Previfoc en marxa

Amb l’arribada del mes de juny i l’augment de les temperatures, l’Ajuntament de Torrent i Protecció Civil han posat en marxa la campanya Previfoc 2020, en la qual treballaran els 27 voluntaris i voluntàries de l’agrupació, formant grups d’acció d’entre 2 i 8 persones per dia. D’aquesta manera, durant tot l’estiu es vigilaran les zones boscoses del municipi perquè en cas de sorgir una amenaça d’incendi, aquest puga ser reduït i apagat ràpidament, evitant riscos majors.



Els torns de vigilància van començar el dilluns 1 de juny. Per a aquestes tasques de prevenció, Protecció Civil disposa de 2 vehicles lleugers i 2 camions per a extinció d’incendis. Igualment, els voluntaris i voluntàries estaran dotats dels equips EPIS adequats davant la situació actual. A més, dos voluntaris s’han format en extinció d’incendis forestals.