Torrent aposta pel transport sostenible amb la presentació d’un autobús híbrid

Des d’aquesta setmana, està oberta la línia que connecta amb la Piscina Parc Vedat i el Toll i l’AlbercaTorrent

Torrent ha presentat hui el primer autobús híbrid de la ciutat, que des d’aquesta setmana discorre per la línia de la Piscina Parc Vedat i que s’estén durant el mes de juliol al Toll i l’Alberca, on tindrà dues parades: una al costat del Poliesportiu Municipal, per a donar servei al Campus de la FDM, i una altra en els voltants dels establiments.

“Seguim en la senda d’un Torrent sostenible per a millorar la qualitat de vida dels veïns. Des de l’àrea de Mobilitat estem treballant en polítiques sostenibles per a reduir les emissions de C02 contribuint així amb el medi ambient i fer de Torrent una ciutat més saludable. Hui és un exemple més i un compromís d’aquesta aposta per la sostenibilitat amb la incorporació d’aquest nou híbrid a la flota municipal de transport urbà”, ha declarat el regidor de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte.

L’autobús per als alumnes del campus és gratuït per als quals disposen de targeta d’estudiant (veïns del municipi).Per als acompanyants d’aquests alumnes, des de la FDM se’ls proporcionarà una “targeta de la FDM” com a acompanyant (1 per alumne) que en mostrar-la al conductor aquest li subministrarà un bitllet bonificat gratuït.

Per a la resta d’usuari de la línia, podran obtindre la gratuïtat del transport a la Piscina si presenten en accedir al bus la reserva o l’entrada per a aqueix dia de la piscina, i hauran de mostrar-la tant a l’anada com a la volta (o només a la volta). Es permetran un màxim de 2 viatges per entrada a la piscina (anada i volta).

Per al transport al Toll L’Alberca, si no es disposa de targeta bonificada, pot pagar el bitllet senzill o a través de la targeta Credibus, que s’obté en els estancs adherits.