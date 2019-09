Torrent aposta per la mobilitat sostenible

Print This Post

La Setmana de la Mobilitat en el municipi ha omplit els carrers d’activitats i iniciatives.



Un d’ells va tindre lloc a la plaça de la Unió Musical es va convertir en l’escenari de la Fira del Vehicle Elèctric amb activitats infantils i tallers, entre els quals, es va incloure un circuit d’educació viària per als més xicotets.

Els assistents a la fira s’interessaren per conèixer més la mobilitat sostenible i els vehicles que hi ha al mercat.



Torrent aposta per la mobilitat i per això, recentment s’ha presentat el Pla de Mobilitat, que contempla, entre altres, la instal·lació de fins a 15 punts de càrrega per a cotxes elèctrics.

Els més grans s’atreviren, fins i tot, a donar una volta amb patins elèctrics per un circuit tancat que també formava part de la fira del vehicle sostenible de Torrent.