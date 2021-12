Torrent aprova el pressupost per a 2022, que ascendeix a 67.550.000€

Connect on Linked in

El projecte va ser aprovat ahir amb els vots a favor del PSOE i Ciutadans. Per part seua, PP, VOX i Compromís, van votar en contra.

La major inversió es realitzarà en polítiques socials i actuacions per a reactivar l’economia local, ja que l’Ajuntament augmentarà en més de 327.000€ la partida destinada a programes de Família, Serveis Socials i Foment de l’Ocupació

Per seté any consecutiu es mantenen la congelació de taxes i impostos municipals, rebaixant-les en alguns casos

El Ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar en la jornada d’ahir la proposta pressupostària presentada per l’equip de govern amb els vots a favor del PSOE i Ciutadans; per part seua, PP, VOX i Compromís van votar en contra. El pressupost, que ascendeix a 67.550.000€, contempla un augment de les inversions i la implementació de nous serveis, donant prioritat a les àrees socials, on s’ha incrementat l’import pressupostat un 8% (431.801€) fins als 5.808.206€. També es mantenen per seté any consecutiu la congelació de les taxes i impostos municipals, que seran rebaixats en alguns casos.



“Amb aquest increment pressupostari en les àrees socials, el Consistori pretén garantir l’accés de la ciutadania a les iniciatives i estratègies impulsades per aquestes, tan necessàries per a la ciutadania en un moment com l’actual. Per això, considerem que és fonamental i imprescindible incidir en aquest aspecte”, ha manifestat el regidor d’Economia, Andrés Campos.



En aquesta línia, destaca l’augment de 327.731€ en la partida destinada a l’àrea de “Actuacions de Protecció i Promoció Social” -que inclou els programes de Família, Serveis Socials i Foment d’Ocupació-, així com la contractació de personal qualificat gràcies al nou contracte-programa de Serveis Socials, l’increment de 150.000€ en la targeta moneder per a consumir en establiments torrentinos o els 700.000€ que seran destinats als programes EMPUJU i ECOVID i que permetran 77 noves contractacions.



En el capítol d’inversions cal destacar els 7.773.524€ de finançament directe que seran emprats en actuacions de transformació dels barris de Torrent, contemplades en programes com el Pla Ficus, amb més de 58 inversions en el municipi; el Pla 200.000, que aborda l’asfaltat i la pavimentació de carreteres en el terme municipal; el Pla 10k, consistent en la reparació de voreres; o el Programa de Pàrquings Dissuasius. Aquests projectes es complementaran amb altres inversions, fruit dels convenis i col·laboracions que subscriu l’Ajuntament i altres vies financeres que es troben en procés d’adjudicació. D’altra banda, l’àrea de producció de béns públics de caràcter preferent, la qual inclou els programes de sanitat, benestar animal, educació, cultura, joventut, festes i esports, augmentarà en 2.600.000€ fins als 12.475.619,42€, representant així un 18% del pressupost.



Així mateix, es continua amb la senda de reducció de deute iniciat en 2015, la qual ha descendit en més de 34 milions d’euros i es preveu que al tancament de l’exercici se situe entorn dels 25 milions d’euros.

II Pla d’Actuació Municipal contra el COVID-19

A causa de la gestió dels recursos públics realitzada en els passats exercicis, s’ha generat un romanent de tresoreria que, una vegada liquidat el pressupost vigent, s’utilitzarà per a impulsar un segon ‘Pla d’Actuació Municipal contra el COVID-19’. El PAM 2020 de lluita contra el COVID-19, que va comptar amb el consens de totes les forces polítiques presents en el Ple de la Corporació, tindrà una segona edició que estarà dirigida a pal·liar els efectes de la crisi econòmica causada per la pandèmia i que, de la mateixa manera que el Pla anterior, inclourà campanyes de promoció del comerç local, ajornaments del pagament d’impostos o polítiques de foment de l’ocupació dirigides al treball social i bonificacions tributàries.