Torrent aprova el projecte per al nou espai de lectura en Parc Central

Torrent comptarà pròximament amb un nou espai de lectura situat en Parc Central, que se sumarà a les dues biblioteques municipals que té la ciutat, una a la Casa de la Cultura i l’altra en l’Edifici Metre. La Junta de govern local ha aprovat hui, 13 de desembre, el projecte de “Habilitació del local municipal per al centre lectura en la plaça de la Concòrdia, núm. 3”. Amb un pressupost de 142.000 €, està emmarcat en la llista d’Inversions Financerament Sostenibles, gràcies al superàvit de 2017.



El centre de lectura, situat a la torre M-17, tindrà 382 m² distribuïts en dues plantes. La primera, serà una espaiosa zona de lectura, i en la planta baixa se situarà un magatzem de llibres. A més, està situat en un punt amb bona comunicació, tant per la parada de metro Torrent Avinguda, com per l’autovia.



D’aquesta forma, l’espai dotarà d’una àmplia oferta cultural als veïns i veïnes de Parc Central. “Es tracta d’una zona que creix dia a dia, i aquest creixement ha d’anar de la mà d’un increment dels serveis i infraestructures necessàries per a satisfer les demandes de tots els veïns i veïnes”, ha assenyalat l’alcalde Jesús Ros; que, en aquest sentit, també ha recordat alguns dels projectes que s’estan desenvolupant en el barri, com la construcció d’un nou centre de salut, que donarà servei a més de 13.000 persones; o el futur Palacio de la Justícia, la parcel·la de la qual ja ha sigut urbanitzada.