Torrent arriba al mes de confinament amb nombroses mesures per a ajudar a les persones

En l’últim mes i mig l’Ajuntament ha adoptat una sèrie d’iniciatives que han posat en circulació més de 5.000.000 € d’impacte directe a la ciutat

Es compleix un mes des que entrara en vigor el Reial decret que declarava al país en Estat d’Alarma. En aquest temps, fins i tot abans d’aquesta declaració, l’Ajuntament de Torrent ha pres una sèrie de mesures sanitàries, socials i econòmiques, per a tractar de preservar la salut dels ciutadans i minimitzar el contagi del COVID-19 i per a ajudar a les, empreses, autònoms, comerços i famílies que s’han vist perjudicades per la crisi social i econòmica generada per aquesta situació. Per aquest motiu, el consistori va constituir el 17 de març el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), des de la seua fundació ha sigut el responsable de coordinar les actuacions que es duran a terme en l’àmbit municipal, tant en situació de preemergència com emergència.

Així, el consistori torrentino ha agilitat el pagament a proveïdors i contractistes en l’últim mes en factures per valor de més de 3 milions. Igualment s’ha creat una partida pressupostària d’1.150.000 €, emmarcada en el Pla de Xoc, dels quals 900.000 euros aniran destinats per a ajudes directes a pimes, comerços i autònoms que s’han vist perjudicats per la crisi ocasionada pel coronavirus.

En tasques de neteja i desinfecció dels carrers de tot el terme municipal s’han destinat cera de 85.000 euros, als quals afegir prop de 150.000 euros en material higiènic i de prevenció (màscares, guants, gels, epis, etc.).

Primeres mesures: garantir la salut

Des que s’iniciara la pandèmia per coronavirus, les primeres mesures que l’Ajuntament va posar en marxa van ser les sanitàries i les destinades a evitar el contagi del COVID-19. D’aquesta forma es van iniciar tasques especials de neteja i desinfecció de tot el terme municipal, sent una de les primeres ciutats a posar en marxa aquesta mesura, posant l’accent principalment en els espais públics a l’aire lliure com a zones de jocs infantils, àrees recreatives o instal·lacions esportives, a més d’entorns d’edificis on es concentra un major nombre de persones, com a centres de salut o educatius, residències de majors, farmàcies, supermercats i edificis municipals, dependències Policia Local. Aquesta labor es completa les actuacions realitzades pel Consell Agrari Municipal, que ha utilitzat la seua maquinària i operaris, i pels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil. També ha col·laborat puntualment l’UME als carrers i residències del terme.

Policia Local i Protecció Civil, en col·laboració amb personal del consistori, estan repartint màscares a les empreses del polígon, als treballadors que es reincorporaven als seus llocs de treball i fan ús del transport públic, així com als comerços locals que mantenen la seua activitat.

Repartiment de màscares

Per a garantir la seguretat i protecció enfront del COVID-19, aquest dimarts, dia de retorn a l’activitat laboral dels sectors no essencials que van suspendre la seua labor amb l’entrada en vigor del permís retribuït i que no poden teletrabajar, personal d’Idea’t, Policia Local i Protecció Civil van entregar màscares a les empreses del polígon així com als treballadors i treballadores que per a acudir als seus llocs de treball fan ús del transport públic, Metre i autobús. A més, aquest material de protecció també s’està repartint per part de personal de la cassa des d’ahir en tots els comerços del municipi que romanen amb la seua activitat oberts al públic, per a protegir tant a les persones treballadores com a la clientela.

A això se suma el repartiment de màscares que es realitzarà en totes les llars del municipi. El consistori ha demanat la confecció a una empresa torrentina de 100.000 màscares higièniques i homologades, que seran repartides i depositades en la bústia de cada domicili dins de sobres de dues unitats.

Teletreball

D’altra banda, per a disminuir els nivells de mobilitat dels treballadors i treballadores no vinculats directament a serveis essencials, 190 treballadors municipals estan realitzant les seues funcions des dels seus domicilis a través de la plataforma digital i la instal·lació dels seus escriptoris digitals en els seus propis dispositius i equips informàtics, gràcies a les eines i el treball de l’equip d’informàtica facilitades per l’àrea de Modernització, que gestiona i habilita l’accés als arxius necessaris per a obtindre totes les funcions que es tenen en el treball presencial.

Mesures socials

A través de Serveis Socials, el consistori ha intensificat el control i seguiment de les persones majors, especialment les que resideixen en disseminats o urbanitzacions. En total s’han realitzat més de 1.723 trucades telefòniques a majors de 75 anys, i també s’han realitzat visites als seus domicilis pels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil.

Una altra de les actuacions que s’han dut a terme ha sigut la posada en marxa del ‘Telèfon Amic’, un servei social per a atendre i conversar amb tots els torrentinos i torrentinas, sobretot als quals estan sols a casa i que durant els dies de confinament tenen necessitat de parlar. Fins al moment ja s’han atés més de 423 crides per part al gabinet psicotècnic de l’Ajuntament al número 96 111 18 22, i que té com a horari de dilluns a diumenge de 8.30 h del matí a 20 h.

El principal objectiu és que ningú es quede arrere en aquesta crisi, per aquest motiu des del servei d’atenció ciutadana TDIC s’han atés un total de 8.401 crides de diversa índole, sent les ajudes econòmiques urgents la prioritat de moltes de les famílies que contacten amb el servei. Fins al moment s’han tramitat més de 400 ajudes d’emergència destinant un total de 100.000 euros en ajudes en aquest concepte i es continuen gestionant i tramitant les mateixes.



Quant al servei ‘Menjar a casa’, a més d’ampliar-se els dies de repartiment incloent també els caps de setmana com festius, s’ha incrementat en 35 places assumides pel consistori. Una xifra que se suma a les 70 persones que ja estaven sent usuàries d’aquesta assistència. Per al repartiment, s’ha comptat amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries de Creu Roja i Protecció Civil, que també han participat del repartiment de medicaments farmacèutics a domicili.

Certificats digitals entregats a casa

Al mateix temps s’han tramitat 1.054 certificats de padró de manera telemàtica a través de la pàgina web municipal: www.torrent.es, requerits per a nombrosos tràmits.

D’altra banda, davant la necessitat de molts torrentinos i torrentinas de disposar d’un certificat digital de ACCV per a gestionar diversos tràmits, s’ha facilitat a través de la web municipal la sol·licitud d’aquest document identificatiu. D’aquesta forma, s’han tramitat des de dijous passat 525 certificats, dels quals 375 han sigut entregats en els propis domicilis de les persones sol·licitants pel personal municipal.

Respecte a l’atenció telefònica també s’ha habilitat un telèfon des de l’empresa municipal Idea’t per a atendre empreses, autònoms i aturats que necessiten realitzar consultes sobre el seu negoci o quines ajudes sol·licitar: 96 111 18 68.

Mesures econòmiques:

L’Ajuntament de Torrent va aprovar en l’últim ple un Pla de Xoc amb mesures econòmiques a ajudar a les empreses, comerços locals, autònoms i famílies afectades per la situació derivada pel COVID-19. Així, el consistori, en aquest primer paquet de mesures va habilitar una partida pressupostària d’1.150.000 €, que anirà destinada a empreses, autònoms, comerços i famílies. Unes ajudes independents i que complementaran a les que es puguen anar aprovant a nivell estatal i autonòmic.

Ajudes directes a pimes, comerços locals i autònoms

En aquest sentit, el consistori destinarà 900.000 euros en subvencions directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats, concedint ajudes de fins a 700 euros.



Entre les decisions econòmiques també es troba el fraccionament del pagament de l’IBI (Impost de Béns immobles) en sis terminis, des de juliol a desembre, sense recàrrecs ni interessos, per a totes aquelles persones que s’hagen vist afectades per les conseqüències del COVID-19. La petició d’aquest fraccionament pot sol·licitar-se fins al 31 de maig. Fins al moment ja s’han presentat 385 sol·licituds de manera telemàtica amb certificat digital en la seu electrònica o formulari web en la pàgina municipal www.torrent.es. Així mateix, s’ha ampliat el termini voluntari del IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) i de la Taxa de Guals fins al 30 d’abril.

En aquest punt, també s’ha anul·lat durant l’any 2020 del cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb terrasses; el cobrament de la taxa d’ocupació als llocs amb plaça fixa en els mercats de divendres i dissabte. S’han retornat les taxes i preus públics en aquells serveis no prestats i s’han agilitat els tràmits administratius per a procedir al pagament a proveïdors.

Altres mesures:

D’altra banda, per a combatre l’avorriment i fer més suportable l’estada a casa dels torrentinos i torrentinas mentre dure el confinament, es va iniciar una programació online esportiva i d’entreteniment en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent. Entre les activitats es poden seguir sessions de pilates, ioga, gimnàstica de manteniment, aeròbic, teatre, màgia, club de lectura… Tot això de manera gratuïta, tots els dies de la setmana a les 11 h i 18 h.

Finalment, des del consistori s’ha posat en marxa és una pàgina web que recull tota la informació sobre el COVID-19, amb totes les mesures preses per l’ajuntament i tots els enllaços necessaris per a tramitar les gestions que necessite realitzar la ciutadania: www.torrent.es/covid19

D’aquesta manera, en l’últim mes i mig, l’Ajuntament ha adoptat una sèrie d’iniciatives que ha posat en circulació més de 5.000.000 € d’impacte directe a la ciutat, comptant pagament a proveïdors, contractes de desinfecció i de serveis essencials per a la ciutadania, així com ajudes directes a empreses, autònoms, comerços locals i famílies. Unes actuacions que busquen pal·liar els efectes provocats per la crisi del COVID-19 i que continuaran produint-se en els pròxims mesos, perquè ningú es quede arrere.