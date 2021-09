Torrent avança en el Pla de Mobilitat Sostenible amb la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Print This Post

En la Setmana Europea de la Mobilitat l’Ajuntament aposta per les polítiques de zero emissions i habilita 4 nous punts de recàrrega

L’Ajuntament de Torrent reforça el seu compromís amb el Pla de Mobilitat Sostenible i posa en marxa quatre nous punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.



Aquestes actuacions estan coordinades per la regidoria de Mobilitat de l’ajuntament, que ha encarregat a l’empresa Pavapark la instal·lació i posada en marxa dels nous punts de recàrrega, amb un contracte per import de 24.186,06 €, i que compta amb el cofinançament dels fons FEDER i emmarcada dins de l’estratègia EDUSI.



“Amb la posada en marxa d’aquests 4 nous punts de recàrrega, continuem apostant per un Torrent més sostenible, més ecològic i saludable, gràcies al compromís d’aquest ajuntament amb el pla del vehicle elèctric i la implantació de punts de recàrrega en la localitat que faciliten a la ciutadania l’ús de vehicle amb zero emissions”, explica el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte. En aquest mateix sentit, amb la instal·lació d’aquests nous punts de recàrrega i el pla de renovació del parc mòbil municipal, el regidor de mobilitat i transport afig que el govern municipal ha fet “un pas més en la nostra gestió de la mobilitat sostenible a la ciutat, al mateix temps que convertim a Torrent en un referent quant a polítiques de zero emissions”.



Quant als punts de recàrrega, la ciutat disposava fins al moment de tres punts que ja estaven en funcionament, en les dependències municipals de la Policia Local i de la Brigada d’Obres, més altre d’ús públic en la Plaça de la Unió Musical. A aquests se sumen ara aquests quatre nous punts de recàrrega, situats al carrer Rajolers, s/n –en el polígon industrial del Mas del Jutge-; al carrer Gabriela Mistral, 1 –en els voltants de la carretera de Torrent a Picanya-; al carrer Verge de la Soledat, 30 –al costat de les instal·lacions de la Universitat Catòlica-; i en l’Avinguda al Vedat, 182 –enfront del centre comercial Les Amèriques-.

D’altra banda, l’ús d’aquests punts de recàrrega és senzill. N’hi ha prou amb descarregar en el nostre dispositiu l’aplicació Moviltik –és gratuïta i està disponible en les principals plataformes- i iniciar sessió; buscar i seleccionar el punt de recàrrega desitjat i triar un connector, per a finalment prémer les opcions iniciar recàrrega i finalitzar recàrrega.