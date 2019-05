Torrent celebra amb èxit la sisena edició de la 10K amb quasi 700 participants

Print This Post

Una competició esportiva organitzada per l’Ajuntament de Torrent i la Fundació Esportiva Municipal.

Al voltant de 700 corredors i corredores s’han donat cita a Torrent per a participar en la 10K. Una competició esportiva organitzada per l’Ajuntament de Torrent i la Fundació Esportiva Municipal i que, com a novetat, enguany formava part del Circuit de Carreres de la Diputació de València.

Els corredors arribaven a meta contents per haver recorregut una de les proves més ràpides de la província.

L’organització, satisfeta amb el desenvolupament i la participació de la prova, espera poder arribar als mil corredors en les pròximes edicions.