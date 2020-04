Torrent celebra el Dia del Llibre amb una lectura pública i un Club de lectura a través de les xarxes socials

Connect on Linked in

Més d’un centenar de persones han participat en la iniciativa proposada que consistia a gravar un vídeo llegint un fragment del seu llibre favorit en valencià

Com cada 23 d’abril, l’Ajuntament de Torrent celebra el Dia del Llibre, però aquest any d’una manera diferent, des de casa i a través de la xarxes socials. Així, aquest matí ha començat una lectura pública, organitzada per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià del consistori, que ha sigut tot un èxit de participació comptant amb més de 100 persones. Tant el públic infantil com el més major s’han gravat llegint un fragment dels seus llibres favorits en valencià, fomentant la lectura i commemorant aquest dia tan especial per als amants de la literatura.

D’aquesta forma, el primer vídeo publicat, tant en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent com en la de Promoció i Ús del Valencià, ha comptat amb la participació de la regidora de Biblioteques, Patricia Sáez, que ha llegit un fragment de Aigüa en cistella, de Carme Miquel; la regidora de Cultura, Susi Ferrer, que ha recordat el llibre del torrentino Vicent Palacios, El carrer de Sant Onofre; i els representants de la corporació municipal. Igualment, en el mateix vídeo s’ha pogut gaudir de la lectura de Joan Carles Ventura, guanyador del Premi Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, amb Estira el fil, Ariadna!; Francesc Pastor Verdú, guanyador del Premi de Poesia ciutat de Torrent, que ha recitat uns versos de Nus de somnis; i, finalment, Vicent Sanhermelando, finalista del Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent.



Els vídeos continuaran publicant-se al llarg de tot el dia de hui en el Facebook de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià @promvaltorrent, incloent a xiquets i xiquetes, adults, membres del Voluntariat pel Valencià i moltes persones que han volgut manifestar que en valencià hi ha lectures de molts gèneres i per a tots els gustos.

D’altra banda, la programació seguirà aquesta vesprada amb l’estrena del Club de lectura online per a adults, que podrà seguir-se en directe, a les 19 h, a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent. En aquesta primera sessió, conduïda per Yolanda París, bibliotecària de la biblioteca municipal Metre, es presentarà el best seller La mare de Frankenstein, d’Almudena Grandes; un apassionant relat d’una dona i un home a l’Hospital Psiquiàtric de Ciempozuelos durant la postguerra espanyola.

Finalment, tots els torrentinos i torrentinas que desitgen llegir i tindre una varietat d’obres per a triar, poden accedir al sistema eBiblio de la Generalitat Valenciana de descàrrega de llibres. Per a utilitzar-ho es necessita el nom d’usuari i contrasenya de la biblioteca i accedir al següent enllaç: https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/opac/#indice. Per a qualsevol consulta es pot enviar un correu a les biblioteques de Torrent: bibliometro@torrent.es o casacultura@torrent.es