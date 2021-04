Torrent celebra el Dia Internacional del Llibre amb una intensa jornada cultural

Print This Post

Homenatge a Francisco Brines, premis del 16é Concurs de Fotografia TorrentJove, tertúlia virtual organitzada per Torrent De Paraules i els vídeos publicats en xarxes socials per l’Ajuntament per a commemorar el dia de les lletres

L’Ajuntament de Torrent ha celebrat aquesta setmana de les lletres amb diverses activitats culturals, totes elles centrades en la divulgació de continguts literaris i el foment de la lectura i la creació audiovisual.



El dijous passat es va compartir en les xarxes socials de l’ajuntament un vídeo presentat per Cucurucú Teatre, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura, en el qual s’homenatjava la figura del poeta valencià Francisco Brines, distingit amb el premi Cervantes 2020. El vídeo va ser realitzat per l’associació de teatre torrentina en col·laboració amb la doctora Pilar Roig, professora del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València.

També aquest dijous passat es van entregar els premis als guanyadors del concurs de fotografia TorrentJove, organitzat des de l’ajuntament per mitjà del Centre d’Informació Juvenil, que ha prestat els seus serveis per a organitzar i assessorar en la gestió d’aquest certamen. A la sala d’exposicions L’Espai, la regidora de Joventut, Marina Olivares, i el vocal dels membres del jurat, Rafael Luis Casademunt, van presidir l’acte de lliurament dels guardons que es van entregar als premiats.

D’altra banda, tant la Biblioteca Municipal com l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià van convocar als veïns i veïnes de Torrent perquè durant tota aquesta setmana enviaren les seues col·laboracions. Amb motiu de la celebració del Dia de Llibre, es va demanar als amants de la lectura que enviaren un vídeo amb una recomanació en la qual comentaren algun aspecte de l’últim títol destacat. Així mateix, amb la intenció de promocionar l’hàbit de la lectura en valencià, es va demanar a joves i majors que participaren en una lectura virtual aportant un vídeo de 2 minuts en el qual llegien un passatge d’algun llibre seleccionat per ells.



Finalment, durant la jornada del divendres i tot aquest cap de setmana, els seguidors de les xarxes socials de l’ajuntament podran veure el resultat d’aquests muntatges audiovisuals protagonitzats pels propis lectors i per tots aquells que gaudeixen de la cultura.