Torrent celebra el Mes del Medi Ambient amb tallers, rutes i jornades d’educació mediambiental

L’Ajuntament de Torrent, amb la col·laboració de diverses associacions ciutadanes i culturals, ha organitzat un programa d’activitats, tallers i píndoles de biodiversitat per als cap de setmana de novembre i desembre



La programació d’activitats mediambientals per als mesos de novembre i desembre plena l’agenda dels caps de setmana a Torrent.



Francisco José Arnau, regidor de Medi Ambient, ha ressaltat que el mes del medi ambient “és una aposta de l’ajuntament en la qual els objectius principals són, d’una banda, l’educació ambiental, ja que xiquets i xiquetes són el futur del planeta i haurien de conéixer des de la seua infància tots els detalls sobre sostenibilitat, reciclatge i canvi climàtic, i, d’altra banda, la recuperació d’espais naturals, com per exemple la Serra Perenxisa, per a oferir zones d’esplai a l’aire lliure on torrentinos i torrentinas gaudisquen de la naturalesa”.



Aquests dies dedicats a la divulgació de continguts mediambientals i al foment de pràctiques responsables començaran la setmana vinent amb una excursió nocturna a la Serra Perenxisa: el Centre Excursionista de Torrent i Astre Torrent han preparat un recorregut per les sendes del terme en què ens descobriran els espais singulars de la serra i ens ensenyaran el valor ambiental que es conserva; a més, amb l’afegit de fer l’excursió en horari nocturn, els assistents podran gaudir de la contemplació del cel a l’aire lliure, gràcies a que comptaran amb els aparells d’observació adequats. L’eixida de l’excursió es farà a les 21.00 h, des de la plaça Les Corts, el divendres 19 de novembre, i el trasllat fins a la serra es farà amb autobús. Per a participar serà necessari isncrivirse en el portal www.torrent.es o per mitjà de l’oficina d’informació municipal, TDIC.



Seguirà una jornada de formació per a la prevenció d’incendis, en la qual membres de l’AV El Vedat oferiran una xarrada per a exposar els errors freqüents i alguns consells pràctics en situacions de risc, a més de fer demostracions de l’ús de la mànega i dels EPI forestals i presentar el servei preventiu de defensa contra incendis, SIDEINFO. Això serà el dissabte 20 de novembre, en les instal·lacions de l’associació de veïns, al carrer Font de Sant Lluís – 16, del Vedat. Aqueixa mateixa jornada, per als més xicotets s’ha organitzat una trobada infantil que inclourà activitats lúdiques i accions de neteja en zones degradades. La trobada amb els xiquets i xiquetes, que ha preparat la Casa de la Dóna sota el lema “un bon gest amb la terra, un bé per al món”, serà en l’Àgora del Parc Central, a partir de les 10.00 h.



El diumenge 21 de novembre, a mitjan matí, la plaça de la Unió Musical acollirà un taller sobre el canvi climàtic, on es tractarà la problemàtica actual i es realitzaran activitats lúdiques per a xiquets i xiquetes. A les 11.30, al costat de l’estació metre-avinguda.



I el mes de novembre tancarà aquestes activitats mediambientals amb la jornada de portes obertes que el grup de voluntariat Torrent Verd ha preparat per a mostrar com es fa una restauració paisatgística, en l’àrea recreativa de la Serra Perenxisa. Totes les persones interessades a endinsar-se en accions formatives de temàtica mediambiental estan convidades a participar. Serà el dissabte 27 de novembre, a les 11.00 h, en l’àrea recreativa de la Pedrera, al final del camí de la Lloma de l’Espart. Aquesta activitat també requereix d’inscripció prèvia, per mitjà del portal de l’ajuntament o de l’oficina d’informació municipal.



Per al diumenge 28 de novembre s’ha reservat una activitat de senderisme dirigida als més preparats, ja què es tracta d’un recorregut de 8 km per muntanya, amb desnivells i costes basta importants: una ruta circular que sale des de l’àrea recreativa de la Pedrera i s’uneix amb la ruta del PR-CV-162 i amb la zona del barranc de Soterranya. A més de portar l’equipament adequat, serà necessari que cadascun porte el seu esmorzar. També en aquesta activitat cal preinscriure’s; l’autobús eixirà des de la plaça de les Corts, a les 9.30 h.



Continuen les activitats amb una exposició de joguets reciclats que han fet els xiquets i xiquetes dels col·legis i que es podrà visitar en el Centre Ambiental del Vedat. L’exposició estarà oberta els dos primers #cap# de setmana de desembre, és a dir, els dies 4, 5, 11 i 12.



I una altra activitat que s’allargarà durant tot el mes seran els tallers escolars on la fundació Limne ha preparat tres tallers d’educació ambiental per a grups de 20 o 25 alumnes i que funcionen com a píndoles de biodiversitat, amb una duració màxima de 20 minutos, per a fer més accessibles a l’alumnat els continguts científics. En aquest cas, les escoles que desitgen participar en els tallers que organitza Limne, hauran de contactar amb aquesta fundació per a comunicar-lo, ja siga telefonant al 635 475 706, o bé amb un correu dirigit a limne@limne.org.