Torrent celebra el seu primer Ple Municipal amb llenguatge de signes

L’Ajuntament de Torrent, en la seua aposta per la integració de les persones sordes, traduirà al llenguatge de signes les sessions del Ple Municipal, les quals són emeses a través de les xarxes socials del consistori. Aquesta iniciativa, que sorgeix arran d’un acord plenari, va ser la gran novetat de la sessió celebrada ahir, convertint-se en la primera a comptar amb la traducció simultània al llenguatge de signes en la seua emissió en directe. En aquest aspecte, el responsable de l’àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, Andrés Campos, ha destacat “la voluntat i el compromís per a fer que les sessions del Ple Municipal siguen més inclusives i accessibles per a la ciutadania”.