Torrent celebra el tradicional Mig Any de Moros i Cristians

Torrent celebra amb entusiasme el Mig Any de Moros i Cristians, un esdeveniment organitzat per la Federació de Moros i Cristians de Torrent, al costat de la filà Montesa i la comparsa Barbarescos.

Esta jornada, que servix com a preludi de les festivitats de juliol en honor als Sants Patrons Abdón i Senén, va començar amb un esmorzar de fraternitat entre les filaes i comparses.

A les 11.00 hores, va tindre lloc l’Entraeta “Mig Anyera”, una desfilada acolorida i musical que va recórrer el centre de la ciutat, anticipant la Gran Entrada de juliol.

Un moment destacat va ser la teatralització del canvi de càrrecs festers, en la qual es van presentar als nous representants de 2025: Merce Mora com a capitana cristiana, Christian Triguero com a capità moro, i Pau Bermell i Julio Palop com a alferes. La regidor de Festes, María Fernández, va ressaltar la importància de preservar estes tradicions. El dia va culminar amb un menjar de germanor i una vesprada de celebració, consolidant el Mig Any com un esdeveniment clau per als festers de Torrent en el seu camí cap a les grans festivitats de Moros i Cristians al juliol.