Torrent celebra els actes en honor de la seua patrona, la Verge dels Desemparats

L’ Himne de la Coronació, Danses i Cants d’*Estil, en la parròquia de l’Assumpció

Torrent ha celebrat un any més els actes festius en honor de la patrona de la ciutat. L’obligació de complir amb els protocols sanitaris ha obligat a celebrar de manera diferent alguns dels esdeveniments.

No obstant això, la situació actual sí ha permés a la Confraria de la Verge dels Desemparats de Torrent organitzar actes commemoratius a l’interior dels temples, complint amb les mesures i recomanacions vigents en aquests dies. Enguany els actes es van iniciar el dimecres dia 5 en la parròquia de l’Asunción, on el dissabte es va celebrar la vespra de la festivitat de la patrona amb danses i cants d’estil, preparats pel Grup de Ball de Torrent.

El diumenge, la jornada es va iniciar amb una eucaristia d’un caràcter especial, comptant amb la presència dels clavaris i la confraria, així com l’Orfeó Polifònic del Cercle Catòlic de Torrent, que va oferir un repertori de música religiosa dedicat a la *Mare de *Déu. El dia gran va concloure, ja a la vesprada, amb un rosari cantat, també en la parròquia de l’Asunción.

Finalment, per al dimarts 11 de maig està prevista la visita de la Verge pelegrina, que podrà ser visitada en la parròquia de Sant Lluis Bertran de 10 del matí a 7 de la vesprada en un Besamans, sense contacte físic, i que finalitzarà en una missa pels difunts.