Torrent celebra la 15 Edició de la Mitja marató amb Martin Fiz com a protagonista

Martin Fiz, protagonista de la Mitja Marató de Torrent



Torrent celebra un any un dels esdeveniments esportius més importants de la ciutat de l’Horta , la Mitja Marató



21 quilòmetres pels carrers torrentins que aquest any portaran un una signatura molt especial, la participació com a un corredor mes de l’internacional i guanyador de les maratons més importants a escala mundial Martin Fiz que malgrat que encara és troba en plena recuperació de l’accident que va patir fa ara un any s’ha proposat fer una bona marca en Torrent el pròxim 19 de Gener



El matí a més comptara a l’animació des de parc central punt d’eixida i meta de la cursa