Torrent, celebra la segona edició del dia del Turisme el pròxim 27 de setembre

Apunta’t a la 2a Edició del “Dia del Turisme de Torrent”



El pròxim 27 de setembre, Torrent acull la segona edició del Dia del Turisme, després de l’èxit de l’any anterior, la regidoria de Turisme , torna a repetir l’experiència aquest any de vesprada per petició de participants que l’any passat no van poder assistir per tractar-se d’una activitat diürna



L’objectiu de l’activitat és la de fer un recorregut pels edificis més emblemàtics de la ciutat (alguns desconeguts per a la població) i conéixer la seua ubicació,història

Per gaudir de l’activitat els interessats hauran de d’apuntar-se a la visita guiada només envian’t un correu a visitestorrent@torrent.es