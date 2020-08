Torrent celebra l’Assumpció de la Verge

Connect on Linked in

Com cada agost, encara que enguany amb les particularitats pròpies de la situació que estem vivint, la parròquia de l’Asunción de La nostraSenyora ha celebrat la festivitat de la titular de la seua comunitat. Els actes es van iniciar el divendres 14 amb el rés de vespres i l’eucaristia en sufragi de les confrares difuntes de l’Asunción.

Per a l’ocasió, la imatge de la verge s’havia situat en un túmul als peus de l’altar, envoltat de les tradicionals alfàbegues. En finalitzar la missa, es va cantar el Akathistos, que és l’himne marià més famós de l’Església.

El dissabte al matí va tindre lloc la solemnitat de l’Asunción amb l’Eucaristia, presidida pel rector, Sr. Jesús Corbí, i va comptar amb l’assistència de les clavariesas d’enguany, la junta de la confraria, l’alcalde Jesús Ros i membres de la corporació municipal.

En l’eucaristia es va estrenar una missa de recent composició, els autors de la qual són dos germans feligresos de la parròquia, Alberto i Marcos

Miquel Silla. Aquest conjunt de peces musicals, propi de la missa, amb

un afegit instrumental per al ofertori, es reuneixen sota el títol Missa per l’ordenació d’un amic, regal que van realitzar a Don Enric Roig Vanaclocha. La missa, al costat de la fanfàrria d’eixida de l’eucaristia In

sollemnitate Assumptionis BMV composta pels mateixos per a l’ocasió de la solemnitat, van acompanyar la música i la litúrgia de la festa.