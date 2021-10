Torrent clausura el Nou d’Octubre amb l’acte institucional de la Processó Cívica

Connect on Linked in

La plaça Major acull un concert extraordinari de la banda simfònica del Cercle Catòlic

La ciutat de Torrent va celebrar el passat cap de setmana el dia gran de les valencianes i els valencians, posant fi amb la Processó Cívica i el concert extraordinari del Cercle Catòlic a una programació intensa que començà amb la Setmana Cultural i que ha portat a la localitat multitud d’activitats organitzades per al xxxx de tots el veïns i veïnes. La festivitat del 9 d’Octubre ha sigut l’eix vertebrador d’altres celebracions que enguany han coincidit en el temps: el Dia internacional de les Persones Majors, la 48 edició de la Fira del Llibre i la festa dels Moros i Cristians.

La vesprada de dissabte la ciutat es va engalanar per a la festivitat del 9 d’Octubre, data en què es recorda l’entrada de Jaume I a València l’any 1238. La Processó Cívica, que és també un homenatge a Jaume I i a la seua Senyera, va començar en el vell ajuntament, des d’on va eixir la Senyera, que va ser portada per l’abanderat, el Capità Cristià Nico Magán, per les falleres majors de la ciutat, Sara Garriues i Paula Alapont; pel Capità Moro, Vicent Soler i per la Reina de l’Encontre, Azucena Guimerà. El trajecte de la processó va comptar amb l’animació d’una gran dansà en què van participar els grups de ball l’Ú i el Dos de la Llar Antoniana, el Grup de Els Llauradors del Cercle Catòlic de Torrent, el Grup de Ball de Torrent i la Colla de Dolçainers, la Colla de dolçainers de Vicent Iborra i la Colla El rossejat. Altres associacions que van participar foren Adisto, els Amigos de la Cultura Andaluza, la Asociación Cultural de Castilla-La Mancha i l’Unión Extremeña de Torrent.

L’alcalde Jesús Ros, acompanyat de tots els membres de la corporació municipal i de les màximes autoritats civils i dels cossos de seguretat, al costat de les Falleres Majors de Torrent amb les seues corts d’honor i d’altres representants del teixit associatiu i festiu de la ciutat, també van estar presents en la processó per escortar la Senyera fins la Torre, on finalitzava aquesta processó. Acte seguit els representats de les forces de seguretat presentaren la bandera i l’elm del rei Jaume per a retre-li homenatge, mentre que els alferes de Moros i Cristians, Ramón Almerich i Eduardo García, acompanyats per la musa UMT, xxx, van dipositar una corona de llorer baix els emblemes que representen aquesta efemèride del 9 d’Octubre.

La regidora de Cultura, Susi Ferrer, va dedicar unes paraules a tots els assistents remarcant que “ja era arribada l’hora de tornar a les celebracions que amb tanta il·lusiò estàvem esperant i que, en aquest cas, amb la celebració d’una data que representa el que és l’essència d’un poble, suposa reconèixer el protagonisme de la ciutadania, que és al capdavall qui defineix els trets característics i diferencials de la nostra identitat”. Després de la intrvenció de la regidora de Cultura, tancà el torn dels discursos l’Alcalde Jesús Ros assenyalant que “aquesta és una terra acollidora i tots vosaltres sou els que feu poble i aconseguiu que Torrent es mantinga viva i tinga cor i sentiments”.

Finalment, la plaça Major va acollir el concert extraordinari que la banda simfònica del Cercle Catòlic va oferir a tots els presents i que comptà amb la destacada presència del tenor Pascual Andreu i la soprano Saray García, els quals posaren fi a aquest espectacle amb una emotiva i aplaudidíssima actuació quan interpretaren els himnes de Torrent i de València.

La jornada de la festa va concloure amb un espectacle pirotècnic xxx, el gran castell de focs artificials que des del Parc Central posà el colofó a aquestes celebracions.

Cloenda de la Setmana Cultural

Previ als actes oficials del 9 d’Octubre, la Federació de Moros i Cristians de Torrent va celebrar la vesprada de divendres passat, dia 8, l’ofrena als Sants Patrons de la ciutat, en una cerimònia religiosa que se celebrà en l’església de l’Assumpció. Els representants de les ‘filaes’ portant els estandards amb les ensenyes pròpies van llegir els seus precs i s’encomanaren a l’ajut i la protecció dels Sants Patrons.

Eixa mateixa nit, a l’Àgora del Parc Central, els membres de totes les comparses que componen la federació es van reunir en un sopar de germanor per escoltar el pregó que tradicionalment dona inici a les festes de Moros i Cristians, i que enguany ha tingut com a pregonera a l’exalcaldessa de Torrent, Maria José Català, qui feu una exaltació dels vincles que uneixen els protagonistes d’aquestes festes amb la ciutat de Torrent.

D’altra banda, dins dels actes programats en aquesta setmana de celebracions, van tindre gran èxit les activitats per al públic més menut, que congregaren el divendres passat a multitud de xiquets i xiquetes en la plaça Unió Musical per a participar en el taller d’origami i, després, gaudir de l’obra de teatre infantil La princesa valenta.