Torrent comença el repartiment de màscares infantils per a tots els xiquets i xiquetes de la ciutat

La Policia Local, Policia Nacional i Protecció Civil reparteixen màscares en les parades de transport públic

El TDIC instal·la mampares protectores per a reprendre l’atenció presencial amb cita prèvia i sempre que siga per a gestionar tràmits que no estiguen suspesos

El mercat de venda no sedentària de Sant Gregori es va reiniciar el dissabte complint amb totes les mesures necessàries de protecció

La primera setmana de maig ha començat a Torrent amb la posada en marxa de noves mesures i iniciatives per a protegir a la població del COVID-19 davant el procés de desescalada i l’entrada en vigor dissabte passat de la Fase 0. Entre les moltes actuacions que es duran a terme durant aquesta setmana, hui ha començat el repartiment de màscares per als més xicotets i xicotetes de la ciutat. Així, l’Ajuntament de Torrent, a través de Correus, està fent arribar als domicilis dels xiquets i xiquetes d’entre 3 i 14 anys una unitat d’aquest producte sanitari. Depenent de l’edat s’ha confeccionat una grandària diferent: talla gran (10 -12 anys), talla mitjana (6 – 9) anys, talla xicoteta (3 – 5). Quant als xiquets entre 12 i 13 anys, rebran una màscara de grandària adult.



Les màscares higièniques són reutilitzables, ja que estan confeccionades amb un material que és filtrant, podent-se tornar a usar sempre que es complisca amb la rentada aconsellada i es faça un ús correcte de les mateixes com bé indica la pròpia etiqueta.



Aquestes màscares infantils se sumen a les que la població adulta ja va rebre fa dues setmanes en les seues bústies, aconseguint ja les 150.000 unitats repartides. En l’empaquetat de les mateixes estan col·laborant els conserges dels col·legis de la ciutat i de la Fundació Esportiva Municipal.

Igualment, davant l’obligació per a tots els usuaris del transport públic de cobrir-se el nas i la boca, Policia Local de Torrent, Policia Nacional i Protecció Civil han repartit màscares durant tot el matí en els accessos al Metre i en alguna parada d’autobús de la localitat. Una tasca que continuarà aquesta vesprada i es repetirà demà.

Tornen els mercats de venda no sedentària

El dissabte al matí, el mercat de venda no sedentària de Sant Gregori es va instal·lar per primera vegada des que es declarara l’Estat d’Alarma el mes de març passat. Amb un horari d’obertura de 9 a 13.30 h i amb una oferta només de productes d’alimentació, el mercat va tornar a rebre a la clientela complint amb totes les mesures sanitàries de protecció enfront del COVID-19. Per això, l’espai va estar vigilat i va tindre dues entrades per a evitar les aglomeracions i que totes les persones compliren les normes de distanciament social.



Anteriorment a l’obertura al públic, la zona del mercat va ser desinfectada, acció que es va repetir en acabar la jornada. Respecte als llocs de venda, aquests van complir totes les mesures de seguretat, tant de distància com per part de l’atenció dels venedors, que van disposar de guants i màscares. A més, en l’entrada al mercat es van posar dispensadors de desinfectant, els quals eren d’ús obligatori per a accedir a aquest.



Aquest divendres 8 de maig se celebrarà també el mercat dels divendres del mercat central, que disposarà d’accessos al carrer Baviera (a l’altura de la plaça Colón) i l’altra per Arxipreste Navarrés Nogueroles, i que tindrà el mateix horari: de 9 a 13.30 h .

Atenció TDIC amb cita prèvia i protegida amb mampares

El TDIC ha représ aquest matí l’atenció personalitzada amb cita prèvia, per a tots els veïns i veïnes que necessiten gestionar un tràmit que no es trobe suspés en aquests moments. La cita prèvia s’ha de sol·licitar a través de la web municipal en el següent enllaç: https://www.torrent.és/torrentPublic/inici/serveis/atencio/citaprevia

Així mateix, per a assegurar la protecció tant de la ciutadania com dels empleats enfront del coronavirus, el consistori ha instal·lat unes mampares de metacrilat que eviten el contacte físic entre tots dos.

Campanya informativa

Amb l’entrada en vigor el passat 2 de maig de la Fase 0 amb horaris per a passejar i practicar esport segons l’edat i l’activitat a realitzar o l’obertura d’alguns comerços amb cita prèvia, Protecció Civil de Torrent, Creu Roja i Policia Local van dur a terme una campanya informativa i divulgativa per a resoldre les qüestions que pogueren plantejar-se els torrentinos i torrentinas. D’aquesta forma, durant el cap de setmana, els voluntaris i voluntàries es van distribuir en diferents punts de la ciutat perquè ningú incomplira la regulació i coneguera tots els detalls necessaris.