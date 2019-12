Torrent commemora el Dia del Migrant amb una xarrada col·loqui

Print This Post

Amb motiu del Dia del Migrant, 18 de desembre, la Casa de la dona va acollir ahir a la vesprada la xarra col·loqui Migració i Drets Humans, organitzada per Dona’m la mà i Solidaritat Torrent. En la jornada, presentada per Francisco Delhom, van participar integrants de les associacions africanes, que van comptar en primera persona la seua experiència i testimoniatge, i van posar l’accent en la figura de la dona africana, la importància de les persones i la seua lluita per integrar-se en la societat que les acull.

D’igual forma, van col·laborar Mbaye Thioune, Comunicador Social de la Universitat de València; Love Chinase, professora Intercultural i activista feminista; José María Tomás i Oncle, Magistrat i President de la Fundació per la Justícia, Migrants i Drets Humans; Alfred Domínguez Ibáñez, professor i director de centres educatius, fill adoptiu de Torrent; Emilio Martí López, Director de cinema pels Drets Humans, artista i art-terapeuta immigració i DDHH. I Babacar Dieng i fill, músics de ‘Sons del Senegal’. L’alcalde Jesús Ros va assistir a la cita al costat del regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo, que va dedicar unes paraules destacant que “Torrent és un poble d’acolliment, i treballem contínuament per la inserció laboral i social de totes les persones immigrants”.