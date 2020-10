Torrent commemora la festivitat del Nou d’Octubre amb un acte institucional

Connect on Linked in

La ciutat de Torrent es va vestir de gala per a celebrar la festivitat de tots els valencians i valencianes: el Nou d’Octubre. Malgrat que enguany no s’ha pogut realitzar la processó cívica recorrent els carrers del municipi, com és tradició, l’Ajuntament de Torrent va organitzar un acte institucional a la sala d’actes de la casa consistorial per a homenatjar la Real Senyera.



Durant l’acte es va recordar a les víctimes del Covid-19 guardant un minut de silenci. En aquest sentit, les paraules de l’alcalde Jesús Ros i de la regidora de Cultura, Susi Ferrer, van estar centrades en la unió, el lema triat enguany, “la unió per a recordar a aquells que ja no estan i superar totes les adversitats mirant al futur amb il·lusió i esperança”.



Les falleres majors de Torrent, Alicia Pallardó Benavent i Sandra Peris Embuena, van ser les encarregades de realitzar una ofrena amb una corona de llorer a la Real Senyera que presidia l’escenari. Una Senyera que és la més antiga de Torrent i que cada any és cedida per la falla de la Plaça per a commemorar està data tan especial i assenyalada en el calendari de la Comunitat Valenciana.



També van ser presents en la commemoració els membres de la corporació municipal, els capitans moro i cristià, Nicko Magán Oliva i Vicent Soler Quilis; i representants de la Setmana Santa de Torrent, entitats musicals, associatives, financeres, comercials i religioses, així com representants de les forces i cossos de seguretat de l’estat.



L’acte institucional pel 9 d’Octubre va finalitzar entonant l’himne de Torrent, el de València i el d’Espanya.