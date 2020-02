Torrent comptarà amb “Llançadores Connecta Ocupació LCE”, una nova modalitat de llançadores per a adaptar l’orientació laboral als reptes de l’era digital

Connect on Linked in

Podran participar 30 persones en situació de desocupació, amb edats compreses entre els 18 i els 60 anys, triant entre una i una altra activitat, en funció del seu nivell de competències digitals, flexibilitat i temps

Torrent comptarà pròximament amb “Llançadores Connecta Ocupació”, una nova modalitat de llançadores que permetrà adaptar l’orientació laboral als reptes de l’era digital, als desafiaments d’un mercat laboral global, contínuament canviant i cada vegada més tecnològic; que evoluciona ràpidament i demanda la transformació digital de totes les professions.



La capital de l’Horta Sud ha albergat durant els últims anys dues edicions del programa llançadores d’ocupació, en el qual han participat quasi mig centenar de persones, de les quals el 60% ha millorat la seua situació laboral, perquè ha trobat treball per compte d’altri en diferents sectors, ha emprés el seu propi negoci, ha ampliat la seua formació o ha realitzat un Certificat de Professionalitat.



Amb aquests bons antecedents, Fundació Santa María la Real i Fundació Telefònica aposten de nou per Torrent per a implantar aquesta nova modalitat de llançadores. Per a això, compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, a través de l’Agència IDEA´T , que cedeix gratuïtament els locals per al desenvolupament de la iniciativa; i amb el cofinançament del Fons Social, dins del programa operatiu POISES. “Des de l’Ajuntament de Torrent, fomentem els aspectes formatius en totes les àrees per a aconseguir que les persones en situació de desocupació incrementen les seues oportunitats en el procés de cerca de treball”, ha assenyalat la regidora de Formació, Marina Olivares.

Novetats de Llançadores Connecta Ocupació

Si les “Llançadores d’Ocupació” ofereixen una única activitat de cinc mesos per a 20 participants; la nova modalitat “Llançadores Connecta Ocupació” canvia d’estructura i ofereix dues activitats principals amb una transformació digital progressiva: “Alfabetització Digital” i “Llançadora Connecta Ocupació”, que atendran com a mínim 30 persones.



L’objectiu és doble: atendre més persones i oferir una orientació laboral més individualitzada i més digital, adaptada a la formació tecnològica i a les necessitats de cada persona en situació de desocupació.



“Amb aquesta evolució de les llançadores fem un pas més i posem el focus en el digital. Ho fem impulsant així la formació en competències i habilitats tecnològiques perquè ningú es quede arrere. Es tracta d’un treball que en Fundació Telefònica hem fet amb els quasi dos milions de beneficiaris dels nostres projectes d’Ocupabilitat”, expliquen des de Fundació Telefònica.