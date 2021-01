Torrent comptarà amb una nova Llançadora Connecta Ocupació

Connect on Linked in

Aquest programa gratuït d’orientació laboral està destinat a ajudar i guiar a persones en situació de desocupació per a reactivar la seua cerca de treball

La ciutat de Torrent comptarà, a partir de març, amb la segona edició del programa gratuït d’orientació laboral Llançadora Connecta Ocupació de Torrent, destinat a ajudar i guiar a persones en situació de desocupació -d’entre 18 i 60 anys- per a reactivar la seua cerca de treball gràcies a l’aprenentatge de noves tècniques i eines. Aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Santa Maria la Real i la Fundació Telefònica en col·laboració amb IDEA’T, compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i s’emmarca en el programa operatiu POISES.

D’aquesta manera, els participants comptaran amb el suport i l’assessorament de tècnics especialitzats, que els guiaran per a millorar la seua ocupabilitat i perseguir la seua inserció laboral, tant en sessions virtuals com presencials -realitzades en instal·lacions cedides i condicionades per l’Ajuntament per a complir amb les mesures de seguretat i higiene necessàries-. No obstant això, en funció de l’evolució de la crisi sanitària, el programa podrà passar a ser totalment online.

Així mateix, les persones interessades a participar en la pròxima Llançadora Connecta Ocupació de Torrent podran inscriure’s en la web www.lanzaderasconectaempleo.es fins al pròxim 19 de febrer o, també, de manera presencial en l’Agència d’IDEA’T, concertant cita prèvia en el telèfon 961 111 868 de 9.00 a 14:00h. Per a obtindre més informació es pot descarregar el Dossier de Premsa disponible en la web de LCE https://www.lanzaderasconectaempleo.es/kit-prensa.