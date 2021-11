Torrent concedeix els X Premis Carta de Poblament

Connect on Linked in

Octavio Romero Ferraro, José Manuel Almerich Silla, l’Escola de Persones Adultes i el Torrent CF seran distingits per la seua trajectòria professional i la seua contribució al desenvolupament de la ciutat

L’Ajuntament de Torrent ha organitzat una jornada d’actes amb motiu del 28 de novembre, data en què es commemora l’atorgament de la Carta de Poblament a la ciutat de Torrent.

Així, aquest diumenge se celebrarà la gala de lliurament de la desena edició dels Premis Carta de Poblament, uns guardons que reconeixen el treball, dedicació, esforç i trajectòria de torrentinos i torrentinas en diferents àmbits, i que són consensuats per un jurat compost de personalitats de la societat torrentina com José Ortí Soriano, president del jurat, Manuel Herreros “Champi”, Sacramento Rodríguez, Vicente Carratalà, José Hernández Yago, Alicia Salvador, Amparo Fandos i el cronista oficial de Torrent i secretari del jurat, José Royo. “Els premis Carta de Poblament reconeixen públicament els assoliments de torrentinas i torrentinos, l’esforç dels quals contribueix a l’avanç i desenvolupament social i recau, directa i indirectament, en la millora del benestar de la població”, ha expressat l’alcalde Jesús Ros.



En aquesta ocasió es reconeix la labor d’ambaixadors al club de futbol centenari de la ciutat, el Torrent CF, que rebrà el seu guardó en la categoria de ‘Arts i esports’, per contribuir a la creació d’una imatge de prestigi vinculada al nom de la ciutat. Així mateix, serà distingit pel seu treball en ‘Ciència i tecnologia’ el doctor i investigador expert en oncologia, Octavio Romero Ferraro, responsable d’importants investigacions contra el càncer. L’Escola d’Adults de Torrent rep enguany el premi ‘Societat i concòrdia’, per ser un model d’espai creat per a la convivència i la integració, on els valors d’una educació social compten tant com els continguts que allí s’imparteixen. Finalment, el reconeixement a una carrera reeixida, tant en la docència com en la investigació sobre la salut bucodental, han fet a José Manuel Almerich Silla mereixedor d’aquest premi a tota la seua ‘Trajectòria professional’.



La regidora de Cultura, Susi Ferrer, ha manifestat que “en aquest reconeixement de mèrits no compta solament l’excepcionalitat de les i els premiats, sinó que volem donar un impuls a la divulgació de l’origen, les arrels i les motivacions dels valors que ens defineixen com un poble dinàmic i mantenen visca la nostra història”.

La cerimònia de lliurament dels premis serà en el matí del diumenge 28, en el Antic Mercat, a partir de les 11 hores i podrà ser seguida en directe per streaming a través dels comptes oficials de l’Ajuntament de Facebook i Youtube. La jornada es completarà amb una actuació especial d’unes veus líriques molt unides a la nostra ciutat, Pascual i Saray, a les 20 hores. La fi de festa arribarà a la nit, a les 22 hores, amb un gran castell de focs artificials en el Parc Central, a càrrec de Pirotècnia Zarzoso.