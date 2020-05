Torrent concedirà ajudes de fins a 200 € a empreses i autònoms per a actuacions de prevenció sanitària en els seus establiments

Connect on Linked in

La subvenció està destinada a la compra de material higiènic com a guants o màscares, però també per a l’adaptació dels locals instal·lant, per exemple, pantalles protectores

L’Ajuntament de Torrent ha impulsat aquest matí les ‘Ajudes econòmiques a empreses i autònoms per a accions de prevenció sanitària en establiments’, una mesura inclosa en el ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra el COVID-19’, que el consistori ha dissenyat per a atenuar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social generada pel coronavirus.

Així, amb la conformitat de tots els grups polítics, les empreses, comerços locals i autònoms rebran una ajuda de fins a 200€ vinculada a l’adquisició de productes sanitaris i higiènics, com ara màscares, guants o aparells de control febril; o bé per a realitzar actuacions d’adaptació dels seus locals al nou escenari, com la instal·lació de mampares protectores o la reestructuració o reordenació dels espais per a mantindre les mesures de distanciaments social.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Torrent dóna un nou impuls a les empreses, comerços i hostaleria local. Una mesura que se suma a les subvencions de fins a 700 euros incloses en el “Pla de Xoc contra el COVID-19” o l’assistència al sector hostaler per a adaptacions dels seus locals i terrasses a noves condicions a través del telèfon 96 111 18 20. Igualment, pròximament es podran en marxa altres propostes com les targetes de consum en comerç local parcialment bonificades, les campanyes publicitàries de foment del consum en comerç i empreses locals o el programa de digitalització dels comerços per a fomentar venda a distància o el reforç de programes de formació i contractació de persones incloses en programes d’ocupació, entre altres.