Torrent consciencia a la ciutadania amb una nova campanya de recollida d’excrements de mascotes

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat una campanya de conscienciació sobre la importància del respecte cap als animals i reivindicar el benestar animal, al mateix temps que recorda la conveniència de recollir els excrements canins. Per a això, s’han fet servir els punts d’informació del mobiliari urbà, les marquesines de les parades d’autobusos i les pantalles de comunicació municipals com a suport per a exhibir uns cartells en els quals es recalca la responsabilitat dels amos de les mascotes en qüestions com, per exemple, la recollida de restes d’origen orgànic. Així mateix, es farà una difusió de la mateixa a través de les xarxes socials de l’ajuntament i pel canal de difusió del wasap municipal

Aquesta campanya de conscienciació ha sigut desenvolupada en col·laboració amb l’associació PelosQueDejanHuella, una xarxa d’amants dels animals on els seguidors comparteixen informació, vídeos, fotos i tot allò que és del seu propi interés. La responsable dels dissenys de cartells, María Dolores Aranda Rodríguez, ha aconseguit transmetre amb claredat i desenfade el contingut dels missatges de la campanya publicitària amb eslògans com “la vorera no és la teua paperera” o “que deixen empremta en el cor, no al carrer”, i amb unes imatge que pretén arribar a tots els sectors

Related