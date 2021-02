Torrent continua amb la millora de l’accessibilitat de l’Avinguda al Vedat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Brigada d’Obres, ha posat en marxa les obres de millora de l’accessibilitat en la confluència entre l’Avinguda al Vedat i els carrers Comare Pilar Martín i Genaro Palau, corresponents al primer paquet de mesures acordades en la Comissió Tècnica Municipal d’Accessibilitat –conformat per tècnics de l’ajuntament i ASIDIT-, amb l’objectiu de rebaixar les voreres de la ciutat a ‘cota 0’ i, així, complir amb la normativa vigent. En aquesta línia, pròximament s’emprendran les actuacions en els encreuaments de l’avinguda amb els carrers Constitució, Champi Herreros i Reina Sofia, entre altres. Així, l’Avinguda al Vedat es convertirà en una via totalment accessible, tant per les voreres com pel passeig central, de manera que les persones amb diversitat funcional puguen circular amb major facilitat per una de les artèries principals de la ciutat.

Aquesta intervenció continua amb la línia traçada per l’Ajuntament de Torrent per a millorar l’accessibilitat en les diferents vies de la ciutat, i se suma a altres actuacions en matèria d’accessibilitat com les ja realitzades en altres passos de vianants de l’Avinguda al Vedat, en la Font de les Granotes, en la Plaça de la Llibertat o en edificis públics, com el del mateix edifici consistorial, la Casa de la Dona i Serveis Socials.

Rampes i ascensors per als edificis de Torrent

Amb el propòsit de facilitar la vida de la ciutadania i fer una ciutat més accessible, el consistori, a través de l’àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, va impulsar un projecte d’ajudes per a la millora de l’accessibilitat en edificis residencials del municipi, subvencionant el 50% del cost de les diverses actuacions, que es focalitzaven principalment en el condicionament de rampes i la instal·lació d’ascensors que permeten eliminar barreres físiques.