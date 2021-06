Torrent continua amb la seua lluita contra el mosquit tigre

Connect on Linked in

L’Ajuntament desinsecta els embornals interiors i exteriors del Pavelló del Vedat

L’Ajuntament de Torrent continua la campanya per a combatre les plagues de mosquit tigre. A les tasques habituals de prevenció, aquesta setmana se li ha sumat la desinsecció dels embornals interiors i exteriors del Pavelló del Vedat, espai cedit per l’Ajuntament a Sanitat per a la vacunació de la població contra la COVID-19.

Aquest pla de xoc, dut a terme per l’àrea de sanitat del consistori, va començar el mes de maig passat i es prolongarà fins a octubre. Les zones objectiu d’aquests tractaments són, principalment, aquelles propenses a patir estancament d’aigües i els seus voltants, com els barrancs i espais adjacents, juntament amb unes altres del nucli urbà susceptibles d’acollir larves d’aquests insectes, com els parcs infantils amb vegetació i zona enjardinades, així com els embornals, sistemes de desguàs o séquies de reg situats en la rodalia d’aquests recintes recreatius.

“Enguany la campanya de prevenció s’ha incrementat en 6.500 euros i va acompanyada d’una campanya informativa perquè la ciutadania ajude a impedir la reproducció del mosquit tigre”, ha assenyalat la regidora de Sanitat, Marina Olivares.

A més d’aquesta actuació, l’Ajuntament de Torrent ha dut a terme estudis previs i d’observació directa en zones amb el risc de plagues.