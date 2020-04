Torrent continua amb les tasques de desinfecció i protecció de la població

El servei de neteja i desinfecció continua amb els treballs diaris de desinfecció que s’estan duent a terme per tot el terme municipal. D’aquesta manera, els operaris i operàries d’FCC, en col·laboració amb els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, així com el Consell Agrari amb la seua maquinària, continuen complint amb les recomanacions i indicacions de Sanitat per a minimitzar els riscos de contagi del COVID- 19, i continuen desinfectant els espais públics a l’aire lliure com a zones de jocs infantils, àrees recreatives o instal·lacions esportives, a més d’entorns d’edificis on es concentra un major nombre de persones com a centres de salut o educatius, residències de majors, farmàcies i supermercats, i també les urbanitzacions i disseminats del terme.

Responsabilitat ciutadana

D’altra banda, l’Ajuntament de Torrent ha llançat una campanya per a fer una crida de civisme a la població. Sota el lema: “Durant l’Estat d’Alarma, no et deixes el civisme a casa”, es pretén conscienciar a la ciutadania de la importància de continuar mantenint les normes de conducta i responsabilitat durant aquests dies.

Davant l’increment d’excrements de gossos, papers, guants o bosses de fem en la via pública, el consistori recorda a les persones que tinguen mascotes que han de recollir els defecacions així com netejar els orines amb aigua. Conjuntament, és necessari respectar la imprescindible labor de les persones dedicades a les tasques de neteja i desinfecció i no cal tirar papers, burilles o fem a la via pública, ni deixar mobles o estris en espais públics.

