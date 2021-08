Torrent continua amb les tasques de renovació de la xarxa de proveïment d’aigua de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’aigua potable arribarà a Monterhermoso

L’ajuntament de Torrent inicia les obres de reforma necessàries parar integrar la colònia Montehermoso-Sant Josep en la xarxa general de proveïment d’aigua. Les obres d’instal·lació de la nova conducció general permetran connectar aquest nucli de població amb la xarxa municipal i integrar-la així amb la resta de la infraestructura hidràulica de Torrent.

Fins al moment, la colònia Montehermoso es proveeix a través de pous. Per això s’ha posat en marxa aquest pla d’inversions en infraestructures, que compta amb un pressupost de 179.002,80 €.

La responsable de l’àrea de Gestió de la Ciutat, la regidora Inma Amat, ha volgut subratllar la importància d’aquests plans d’inversió en infraestructures, assenyalant que “amb aquestes intervencions l’ajuntament de Torrent garanteix el manteniment d’uns elevats estàndards de qualitat en el servei de distribució d’aigua potable per a la població, ja que són millores que incideixen tant en el cabal disponible com, sobretot, en la qualitat d’aigua”.

D’aquesta manera, es complementarà el pla municipal d’ampliació de la xarxa de proveïment d’aigua potable a nuclis urbans i disseminats del terme municipal.