Torrent continua reforçant les tasques de neteja i desinfecció dels seus carrers per a fer front al COVID-19

Connect on Linked in

A més, s’estan netejant contenidors a les urbanitzacions i disseminats, així com abocaments incontrolats ocasionats per les males pràctiques d’algunes persones

L’Ajuntament de Torrent continua reforçant les labors de neteja i desinfecció de tot el municipi, tant en el nucli urbà com en urbanitzacions i disseminats, per a frenar el contagi del COVID-19. D’aquesta manera, diàriament es realitzen constants serveis d’aigualeig en la via pública, especialment en les zones amb major concentració ciutadana, com són els espais de joc infantil, parades d’autobús, accés a residències o centres de salut i també del mobiliari urbà.

Per a això, el personal del servei de neteja empra bici-tricicles i motxilles fumigadores, camions i hidronetejadores, higienitzant amb una projecció d’aigua i material desinfectant.

A més d’aquestes mesures per a fer front al coronavirus, el consistori recorda a la ciutadania la necessitat i importància de respectar i complir totes les mesures i normes de seguretat i utilitzar la màscara, fent un ús adequat d’aquesta.

Neteja de contenidors

Igualment, se segueix amb les tasques de neteja de contenidors a les urbanitzacions i disseminats, però també d’abocaments incontrolats ocasionats per les males pràctiques d’alguns veïns i veïnes. En aquest punt, l’Ajuntament al·ludeix a la prohibició de llançar fem o altres objectes al sòl, ja que, sobretot a l’estiu, augmenta el risc de produir-se un incendi.



Per a poder depositar aquests residus de diferents característiques, Torrent disposa de dos Ecoparcs: C / Sant Joan Baptista, 23; i Polígon Industrial Toll i l’Alberca. Així mateix, els torrentins i torrentines tenen disponible un servei municipal de recollida d’estris i mobles previ avís, perquè no deixen aquests materials al costat dels contenidors. Solament cal telefonar al 96 156 53 53 o al 010.

D’altra banda, el consistori posa a la disposició dels veïns i veïnes de les urbanitzacions i disseminats un servei específic de recollida de restes de poda, l’horari de les quals s’ha ampliat a tots els matins de dilluns a dissabte, reforçant-ho durant el període estival. Es tracta d’un sistema de recollida de residus que compta amb un recol·lector i amb un camió grua amb polp que és utilitzat tres dies per setmana en la zona del Vedat i dos dies en la resta d’urbanitzacions i disseminats.

Per a aquesta recollida, les restes de poda han de tindre la consideració de residus domiciliaris per al que han de complir les condicions estipulades en l’ordenança municipal. Quan les quantitats siguen majors que les previstes en l’ordenança, els veïns i veïnes hauran de fer ús dels ecoparcs de la ciutat que recullen fins a 100 quilos.