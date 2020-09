Torrent contractarà a 14 persones a través del programa EMCORP 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent ha finalitzat hui el procés de presentació de documentació per a la convocatòria d’incorporació temporal de 14 persones. Amb aquesta oferta laboral s’emprarà a 2 treballadors/as socials, 1 integrador/a social; 2 auxiliars administratius i 1 tècnic administratiu; 1 oficial de pintura i 2 d’obra de paleta; 1 peó d’obra i 4 de pintura, a través del programa EMCORP 2020. Les persones seleccionades s’incorporaran durant 6 mesos a jornada completa en diferents departaments municipals on desenvoluparan actuacions d’interés general i social per al municipi.

Amb EMCORP 2020, LABORA ha concedit al consistori *torrentino una subvenció de 225.251,69 € destinada a la contractació de persones desocupades inscrites en LABORA i de, almenys, 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals. Com ha expressat la regidora de Relacions amb Idea’t, Marina Olivares, “gràcies a aquest programa afavorim al públic jove de Torrent oferint-los una oportunitat perquè puguen treballar i, al mateix temps, adquirisquen experiència laboral, sobretot en aquests mesos tan difícils pels quals estem passant”.