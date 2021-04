Torrent convida als joves a participar en activitats de conservació de medi ambient

Horta Neta 2021, campanya de sensibilització amb programa d’activitats a l’aire lliure i gratuïtes

L’Ajuntament de Torrent, per mediació de les activitats que organitza el Centre d’Informació Juvenil, ha presentat per a les pròximes setmanes i fins a finals de l’estiu una sèrie d’eixides a diversos paratges naturals que requereixen de la intervenció per a conservar l’entorn paisatgístic. Es tracta de la campanya Horta Neta, dirigida pel Consorci Xarxa Joves.net i amb el patrocini de la Diputació de València, l’Institut Valencià de la Joventut i Caixa Popular, a més de la col·laboració, enguany, d’associacions i col·lectius locals de diferents municipis de la comarca: el Col·lectiu Soterranya de Torrent, l’associació L’Animeta de Quart de Poblet, l’associació GiraSols de Xirivella, la fundació Limne i el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia, el Parc Natural de l’Albufera i el col·lectiu Bobila.

Precisament, un dels objectius d’aquesta campanya passa per la creació d’una xarxa col·laborativa de diferents entitats que centren els seus treballs en la divulgació de continguts i la conservació medioambiental d’entorns naturals significatius a la comarca.

El calendari d’activitats de Horta Neta 2021 per a primavera i estiu inclou: un passeig per l’horta històrica d’Aldaia; senderisme pel Vedat de Torrent; plantació d’espècies aromàtiques i creació de ‘hotels per a insectes’ a Quart de Poblet; una inspecció ecològica del riu Túria, també a Quart; passeig pel Barranc de Carraixet; la ruta amb bici per les alqueries i l’horta d’Alaquàs, Picanya i Xirivella; senderisme a la llum de la lluna; la ruta botànica pel parc natural de l’Albufera i les zones humides; i, finalment, una recollida de ‘basuraleza’ i neteja de l’Albufera, per a últims de setembre.

Els detalls de totes aquestes accions programades, amb les dates, els horaris i les ubicacions de cada activitat, estan disponibles en la web del CIJ torrentjove.com.