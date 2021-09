Torrent convoca ajudes de fins a 30.000 euros per a la reforma d’edificis en el nucli històric

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les ajudes estan destinades a la rehabilitació d’habitatges, i es podrà subvencionar fins a un 30% del cost total de les reformes



El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Torrent posa a la disposició dels seus ciutadans un pla de subvencions i ajudes per a la rehabilitació integral d’immobles emplaçats en entorns patrimonials i amb valor patrimonial, així com per a les obres de millora de l’accessibilitat i la restauració de façanes en edificis residencials.



El termini de presentació de les sol·licituds s’ha prorrogat en segona convocatòria fins al 30 de setembre i poden entregar-se per registre d’entrada de l’Ajuntament de Torrent, sol·licitant una cita prèviament, o bé de manera telemàtica a través de la carpeta ciutadana de la web de l’ajuntament.



Respecte a la quantia de les ajudes per a les obres de rehabilitació serà del 30% del cost total de l’obra, amb un import màxim de trenta mil euros.



Inma Amat, regidora de l’àrea de Gestió de la Ciutat, ha assenyalat que “aquestes ajudes i subvencions es plantegen amb el doble objectiu de millorar la imatge urbana de l’entorn històric de la ciutat i, de pas, impulsar el barri antic de Torrent. A més, amb aquestes inversions ajudem, d’altra banda, a fomentar la reactivació del sector de la construcció i rehabilitació d’habitatges”.



Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes els propietaris d’edificis residencials i també la comunitat de propietaris, en el cas que l’actuació afecte elements comuns de l’immoble. En el cas de la rehabilitació d’edificis, les ajudes se centren en els barris històrics i s’inclouen també els edificis que presenten característiques tradicionals o elements declarats d’interés cultural o de rellevància local.



Quant a la documentació que haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud i les bases de la convocatòria poden consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament de Torrent.