Torrent convoca les ajudes a l’activitat comercial en valencià amb una partida pressupostària de 6.000 €

Poden sol·licitar esta subvenció les empreses, comerços, serveis, indústries i professionals del terme municipal fins al pròxim 13 de novembre

L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Torrent ha publicat les bases per a les ajudes a l’activitat comercial en valencià 2020. Les empreses, comerços, serveis, indústries, professionals, bars i restaurants del terme municipal de Torrent poden optar, un any més, a estes ajudes econòmiques si fan en valencià la retolació, o la publicitat (díptics, fullets, cartells, cartes de menús), les pàgines web o el material d’embalatge (bosses de paper, de plàstic, caixes de cartó, paper d’embalar…). I les poden sol·licitar fins al pròxim 13 de novembre. La iniciativa té com a finalitat promoure i impulsar el valencià en l’àmbit comercial i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana. I enguany, davant la situació de crisi que viu el món comercial per la pandèmia de la Covid-19 volen ser un altre puntal per a donar suport al comerç de proximitat ja que el client agraeix que l’atenguen en la seua llengua.



Amb una partida pressupostària de 6.000 €, es concediran ajudes del 50 % en les categories de retolació i pàgines web en valencià sempre que no supere la quantitat de 500 euros i del 50% per a publicitat i embalatge amb un límit de 300 euros. Es podrà concedir una ajuda per beneficiari i any per cada concepte o element subvencionable dins de les categories anteriorment referides. En el supòsit de concessió d’ajuda per més d’un concepte, la quantitat màxima per cada sol·licitant i concepte serà de 250 €.



Per a poder obtindre les ajudes, els textos han d’estar escrits únicament i correctament en valencià i no seran subvencionables aquells elements idèntics en castellà i valencià o amb una diferència mínima. En el cas de les pàgines web han de tindre com a preferent la versió en valencià. En este sentit, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià assessorarà totes les persones interessades sobre la correcció dels textos i els tràmits que han de dur a terme.



Queden excloses les persones que no estiguen al corrent d’obligacions amb la Hisenda estatal (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com les que tinguen un deute pendent amb la hisenda municipal de Torrent o no hagen justificat subvencions atorgades prèviament per l’Ajuntament de Torrent.



Les ajudes seran ateses seguint l’ordre de sol·licitud i fins a esgotar la quantitat consignada per a este objecte. Tota la informació està publicada en la web de l’Ajuntament de Torrent:

https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html