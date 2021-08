Torrent convoca les ajudes per a famílies monoparentals de l’any 2021

L’ajuda serà de fins a 400 euros sota la modalitat de pagament únic

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 9 d’agost al 17 de setembre

Un any més, l’Ajuntament de Torrent, a través de la seua delegació d’Igualtat, obri la convocatòria per a sol·licitar les ajudes econòmiques per a famílies monoparentals de l’any 2021 que dotarà d’una quantitat de fins a 400 euros sota la modalitat de pagament únic.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 9 d’agost al 17 de setembre i podran presentar-se per registre d’entrada de l’Ajuntament de Torrent sol·licitant cita prèvia, o bé de manera telemàtica a través de la carpeta ciutadana de la web de l’ajuntament.

Les famílies que podran beneficiar-se d’aquestes ajudes seran aquelles monoparentals amb el títol oficial vigent expedit per la Generalitat Valenciana. També podran sol·licitar-la aquelles famílies que hagen sol·licitat el títol oficial de família monoparental o la seua renovació a la Generalitat Valenciana en l’últim semestre de 2020 o 2021 sense resolució administrativa en la data de sol·licitud d’aquesta ajuda.

Marina Olivares, regidora de l’àrea d’Igualtat ha assenyalat que la fi d’aquesta subvenció és el de “ajudar a famílies en situació de monoparentalitat que suposen un nou model familiar cada vegada més present en la nostra societat, compost per una persona adulta, dona o home i un o més fills o filles, al seu càrrec”.

Serà necessari que la persona sol·licitant residisca en el municipi de Torrent amb un període mínim de 6 mesos immediats i consecutius a la data d’aquesta sol·licitud.

Un altre dels requisits necessaris serà que la suma dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar dividida pel nombre d’integrants que la componen no supere el còmput anual del 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), en la data de sol·licitud.

Dels ingressos anuals quedaran excloses les pagues extraordinàries i les ajudes socials que hagen pogut rebre’s prèviament, com l’ajuda per a terceres persones, beques de menjador i ajudes d’emergència.

Quant a la documentació que haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament de Torrent, www.torrent.es