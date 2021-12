Torrent decora el ficus de l’ajuntament amb dibuixos i objectes fets en els col·legis de la ciutat

Connect on Linked in

Els xics i xiques del col·legi Santa Teresa de Jesús i del CEIP Els Terretes s’encarreguen de l’elaboració d’ornaments per a la decoració nadalenca

Com ja és tradicional en aquestes dates, l’alcalde Jesús Ros ha rebut als alumnes i alumnes dels col·legis que contribueixen amb els seus treballs a crear un ambient nadalenc. Seguint el torn rotatiu que cada any designa als col·legis encarregats d’aquesta labor, aquest Nadal ha correspost al col·legi Santa Teresa de Jesús i al CEIP Els Terretes elaborar els adorns dels ficus de l’avinguda. Els alumnes de tots dos col·legis s’han encarregat de crear amb material reciclat aquests treballs, que ells mateixos han creat manualment a les seues aules, per a decorar els ficus de l’avinguda, el de Bisbe Benlloch i el de Generao Palau, i que podran ser visitats durant tota les festes nadalenques per tots aquells que passegen per aquests dos enclavaments de la ciutat.



En l’acte de lliurament dels adorns per part dels alumnes i alumnes, acompanyats de representants dels seus col·legis, es van mostrar orgullosos del resultat del seu treball i van dedicar unes nadales als membres del consistori que van ser presents. L’alcalde, per part seua, va agrair l’esforç i la col·laboració de l’alumnat i dels docents, així com la seua contribució a l’ornamentació nadalenca que el consistori prepara en aquesta època tan assenyalada. Tot seguit, empleats de la Brigada d’Obres van començar a decorar el ficus perquè aquests ornaments estiguen disposats i lluïsquen el pròxim dia 8 de desembre, en l’encesa oficial de la llums de Nadal.



La regidora d’Educació, Patricia Sáez, i el regidor de Participació Ciutadana; José Pascual Martínez van acompanyar al premier edil en aquest acte i van fer entregat als xics i xiques d’un record institucional en agradecimieto a la seua col·laboració.